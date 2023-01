San Sisto e Otello Renzi: pranzo per gli alluvionati

Una iniziativa per aiutare gli alluvionati di Cantiano. L’appuntamento per domenica 29 gennaio alle 12,30 al ristorante La Vigna di Montecalvo in Foglia a cura del comitato della Festa del fungo di San Sisto coordinato da Risiero Severi, ma le adesioni sono già aperte da oggi telefonando al 338 2540365. "Vogliamo portare a tavola la tradizione per aiutare gli alluvionati a cui destineremo parte del ricavato, quello che è accaduto a Cantiano e nel nostro entroterra nel corso dell’ultima drammatica alluvione non può essere dimenticato. Mi riferisco alle famiglie, ma anche ai produttori ad esempio di visciola che hanno visto devastati i loro campi e compromessa la loro attività. Vogliamo fare un piccolo ma significativo gesto per tutta la popolazione di Cantiano e per questo invitiamo tutti a partecipare", dice Severi che invita anche "ad acquistare anche i prodotti di Cantiano, così come da sempre consigliamo ceci e lenticchie di San Sisto. Il prodotto a chilometro zero è sempre una garanzia".

L’abbinamento e la degustazione sono a cura di Otello Renzi, sommelier e gastronomo che introducendo il menù spiega: "Il lesso era il doppio piatto dei contadini: brodo come primo e carne come secondo. E’ uno dei piatti simbolo dei banchetti del ’900 che oggi si è un po’ perso e che vogliamo riproporre, cosi le paste fatte amano, gli arrosti e naturalmente la zuppa dei legumi di San Sisto, ceci e lenticchie di spiccata mineralità rimessi a coltura da Risiero Severi e da una ventina di coltivatori di San Sisto". Il menù: antipasto rustico, zuppa di legumi di san Sisto, cappelletti o passatelli in brodo cannelloni della tradizione, lesso con verdure cotte, coniglio e faraona al forno, patate arrosto, zuppa inglese e biscotti. I vini in abbinamento sono della cantina Giordano Galiardi di Cartoceto: Bianchello del Metauro doc Mattera, Menestrello Igt Marche (Malvasia e Moscato secco), Colli Pesaresi doc Sangiovese Carticetum. "Zuppa di legumi di San Sisto"