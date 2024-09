San Sisto, il fungo in tavola. Tutto pronto per la festa

Tutto pronto a San Sisto di Piandimeleto per il taglio del nastro inaugurale della 55^ edizione della tradizionale ‘Festa del Fungo, Mostra Micologica Regionale’ che si terrà in questo fine settimana (sabato e domenica) e nell’weekend che va da 5 al 6 ottobre. L’organizzazione dell’evento è praticamente di tutto il paese: dai bambini, ai giovani e ai meno giovani. Tutti ad inziare dal Comitato hanno fatto la loro parte al fine di rendere una festa accogliente garantendo divertimento per tutti i gusti. Un territorio quello di San Sisto che racconta nel profondo i ritmi della natura con la realtà, le tradizioni, il rapporto vero e vivo con la terra. Molte le novità di questa ricca edizione, a cominciare dall’offerta gastronomica di prima qualità, alle occasioni conviviali tra musica (con gruppi dal vivo) e stand di funghi e prodotti tipici, spettacoli comici, osterie e cantine, la grande Mostra del Fungo, fino alla collaborazione con tenute agricole e vinicole del territorio, alle escursioni guidate nel bosco. Si inizia con il convegno di sabato alle ore 16,30 dal titolo ‘Conoscere i funghi e la loro biologia’, seguirà alle ore 18 l’apertura degli stand con l’offerta gastronomica a base di funghi, polenta, tagliatelle, gnocchi, polpette, arrosti e tanto altro è di primissima qualità, il tutto supervisionato dalle super cuoche di San Sisto. Alle ore 19 l’apertura dell’osteria ‘La Pajara’ e alle ore 23 sul palco principale l’animazione dei ‘Briachi Friday ‘, Dj’ SAndrea Aloigi Gianno. Domenica 29 si inizia presto (ore 9) con l’aperura del mercato del fungo e dei prodotti del posto; alle ore 9,30 giro in bici Wild Mtb Trails S.Sisto; ore 11.30 apertura stand gastronomici e alle ore 12,30 apertura dell’osteria ‘La Pajara’, nel pomeriggio alle ore tanta buona musica con l’orchestra Davide Salvi, non mancherà poi il barzetteliere Bicio .

Alle ore 17 30 l’osteria La Pajara presenterà i Dominici Brothers. I volontari che organizzano l’evento rappresentano sicuramente lo spirito dell’entroterra: una rete di paesi e comunità spesso dimenticati e relegati in secondo piano, ma che in fin dei conti sono i soli che rappresentano la pluralità e la ricchezza della tradizione, coniugata con uno sguardo alla sostenibilità, declinata tra lavoro, agricoltura e offerta turistica. La 55^ Festa del Fungo di San Sisto ripropone la cultura del territorio che sa regalare storie, emozioni e sapori. Non rimane che salire a San Sisto. Amedeo Pisciolini