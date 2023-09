"San Terenzio fu vescovo, ma non martire". Bettini torna a spiegarlo

PESARO

Sotto l’egida dell’Associazione culturale pesarese Storia e Nazione, l’indomito Alessandro Bettini ci riprova e – questa sera alle ore 21 presentato da Massimo Baronciani – sarà all’Alexander Museum Palace Hotel di viale Trieste 20 a Pesaro per parlare del suo libro “San Terenzio Patrono di Pesaro fra Leggenda e Verità“ (Grapho5, 2021).

Le maiuscole compaiono nel titolo e forse a simbolo della serietà e dell’attenzione che l’autore ha messo in campo su un argomento che potrebbe parere solo localistico e che invece può assumere sembianze di scarsa attenzione e riguardo nei confronti di un lavoro realizzato con onestà e prove convincenti: san Terenzio, patrono di questa città, fu vescovo fra i secoli VI -VII ma non fu mai martire. La Chiesa cattolica può contare su tanti martiri ma non su san Terenzio che fu invece sicuramente pastore d’anime pesaresi.

"Non pretendo di colmare un vuoto che si protrae da tempo – dice della sua opera – ma portare un contributo critico e documentato per ulteriori studi sul nostro patrono". Modestia di studioso, ma certo non sarebbe cosa a lui sgradita se, almeno ogni tanto, su qualche documento ufficiale non continuasse ad apparire l’ormai banale e insostenibile "san Terenzio vescovo e martire". Vescovo sì, martire no. Ma questo non vuol dire sminuire neanche un po’ la stima, la fiducia e la speranza riposte nel nostro patrono. Senza contare che, addirittura, esiste tuttora una corrente di pensiero secondo il quale san Terenzio non sia manco storicamente esistito, anche se Terenzio Mamiani lo ha decantato quale strenuo difensore delle mura cittadine contro gli invasori.

Insomma di confusione ce n’è quanto basta e Bettini, uomo d’ordine, cerca di porvi rimedio con il suo libro. Ce la farà? Sarà dura: un prete che parla dall’altare fa più impressione se parla di martiri che non di vescovi. Posti liberi per tutti finchè ci sono.

f. b.