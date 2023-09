San Terenzio, la processione, i canti e le letture

Gentile lettrice, lei dice di non volere una risposta e allora sono io, autore dell’articolo da lei citato, che devo farle una domanda: se San Terenzio, come dice lei, esce dal duomo "seguito da un gran numero di fedeli per dare una testimonianza" allora perché insieme a lui non esce anche il coro a dare anch’esso una testimonianza in viva voce invece di cantare dentro la chiesa come se fosse uno studio di incisione? Lei dice anche che "la processione non è più quella di una volta, i tempi cambiano, lo spirito rimane lo stesso". Allora le dico che i tempi cambiano anche perché in processione non c’è più qualcuno che canta dal vivo. Senza parlare poi delle letture diffuse sempre via radio durante il corteo, antiche come il brodetto, lette come in punto di morte, toni da sacrestia che non inducono certo al risveglio spirituale alla vista del patrono. Signora, è vero che i tempi cambiano, ma soprattutto per le cose mondane. Una processione non è un corteo sindacale o una sfilata di protesta per il prezzo della benzina, è un rito religioso per il quale la forma è anche sostanza e quindi i tempi che cambiano dovrebbero essere una cosa che la riguarda ben poco. Per esempio: di quale testimonianza parla San Terenzio quando esce dal duomo?