San Terenzio: Salvucci e la città solidale: "Ho servito alla Caritas, che emozione"

Grande partecipazione alle celebrazioni per il patrono San Terenzio. Una festa piena di spiritualità quella che si è svolta in Duomo a Pesaro e per le vie del centro storico per la processione con le reliquie del Santo. Poi alle 18 la concelebrazione eucaristica alla presenza di tante autorità con in testa il sindaco Andrea Biancani e il prefetto Emanuela Saveria Greco. "E’ con gioia – ha detto l’arcivescovo Sandro Salvucci nell’omelia – che celebro ancora una volta il patrono della mia città. La ricorrenza di San Terenzio ci offre la preziosa occasione di una sosta per riflettere e meditare su chi siamo, sul tempo che viviamo e sulle sfide che ci attendono come comunità sia ecclesiale, sia civile. San Terenzio, le cui reliquie sono in questa Cattedrale ricevono oggi la nostra solenne venerazione, continua a offrirci la sua umile e silenziosa testimonianza di una vita vissuta secondo il Vangelo. In questo nostro tempo, caratterizzato da frammentazione e forti polarizzazioni, che si manifestano in parole e gesti ostili e perfino violenti, innanzitutto coloro che si riconoscono cristiani, ma anche tutti gli uomini di buona volontà che hanno a cuore l’umano, sono chiamati a non cedere alla tentazione dello scontro, ma a ricercare sempre la via dell’incontro, dell’ascolto e del dialogo". Poi l’arcivescovo ha portato alcuni esempi che ci dicono come una comunità è capace di generare segni di speranza e tentare di organizzare risposte ai bisogni che emergono in una città, costruendo spazi di fraternità. Nel 2015 si inaugurava "Casa Tabanelli", un luogo di pronta accoglienza con 15 posti disponibili, ad oggi tutti occupati, nato dalla generosità di Eros Tabanelli, dei Lion’s e degli imprenditori ad essi collegati. Funziona perché ci sono i volontari".

Quindi don Sandro ha aggiunto: "Lo scorso 29 agosto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, ha riaperto le porte la mensa Caritas di via del Teatro intitolata alla memoria del compianto diacono Emilio Pietrelli, già direttore diocesano Caritas. E’ un luogo bello, caldo accogliente che sforna 50 pasti al giorno. Oggi (ieri per chi legge, ndr) insieme al direttore della Caritas Roberto Drago ho desiderato festeggiare San Terenzio in mezzo a loro indossando il grembiule con la stessa solennità di questi paramenti, e sono davvero felice. I segni di speranza citati non esauriscono la ricchezza di germogli di bene che fioriscono nella nostra comunità. Chiediamo l’intercessione di San Terenzio perché ci renda tutti attenti ai bisogni e alle necessità di ogni prossimo".

Durante la celebrazione sono stati ricordati il 60° di sacerdozio di don Marco Farina e don Fernando Boria; il 50° di suor Adele Toccaceli, attualmente nelle Filippine, suor Giuseppina delle Piccole Ancelle e suor Natalina delle Maestre Pie Venerini; il 25° dell’ordinazione di Nalin Prasanna SwarnadiparthyKotikawatta (Sri Lanka) e Michele Rossini: il 50° di padre Alberto D’Antonio dei Cappuccini, il 52° di ordinazione diaconale di Renzo Paci e il 25° del diacono Giuseppe Mazzone. Il tutto con l’accompagnamento dei Cori del Duomo e di Montelabbate diretti dal maestro Martino Porcile. Luigi Diotalevi