San Terenzio, uno di noi . Vescovo o martire, chi lo sa. Resta il fascino della fede

Certo il mondo non cambierà per questo, ma la festività del patrono della città celebrata ieri ha segnato l’apertura di una nuova era: per la prima volta dopo secoli, nella sua omelia ufficiale in duomo a chiusura dei festeggiamenti, San Terenzio non è stato definito né vescovo né tanto meno martire.

"Le notizie storiche su di lui – ha detto con appropriate parole l’arcivescovo Sandro Salvucci – non sono chiare, a volte contraddittorie, è certo però che con la forza della sua fede ha inciso e segnato l’identità di quella del nostro popolo. Oggi, nella ricorrenza della sua festività noi siamo chiamati per essere confermati in questa fede".

Un discorso di cultura, quello dell’arcivescovo, degno dell’anno della cultura: non occorrono martiri per essere autentici portatori di fede. La teca del santo, in mezzo alla navata e coperta di fiori, non ha battuto ciglio, in prima fila tutte le autorità, dal prefetto Emanuela Saveria Greco al sindaco Andrea Biancani e a tutti gli altri rappresentanti civili e militari. Il duomo era pieno di pesaresi, con qualche difficoltà a non "calpestare" i cristalli delle finestre dei mosaici, obbligo che per la ricorrenza speciale poteva anche essere abolito: se non ci vuole un martire per generare fedeli, un "simbolo" come i mosaici non deve condizionare l’espressione della fede.

In chiusura, come da tradizione, l’arcivescovo ha consegnato i riconoscimenti di anzianità a tre sacerdoti: don Silvano Pierbattisti per i suoi 70 anni; don Corrado Vagnini per i suoi 60; don Petru Besleaga per i suoi 25 anni. Il segnale è chiaro sulla "denatalità" anche dei sacerdoti: a compiere 25 anni di missione è un giovane straniero.

Prima della cerimonia conclusiva in duomo si era svolta la processione con la teca del patrono in testa a fare il suo solito giro per la città, via Rossini – Marsala – Partigiani – Mazzini – Passeri – Branca piazza del Popolo, con al seguito il solito consistente, ordinato e convinto popolo di fedeli, fra i quali, come lumache uscite all’aperto solo per questa occasione particolare, era quasi commovente rivedere persone singole e coppie vestite a festa come un tempo, lindi e stirati esclusivamente per festeggiare il loro patrono. San Terenzio.

A loro importa poco che fosse o no un vescovo o un martire o guerriero in armi contro i francesi come ci racconta il nostro padre Terenzio Mamiani: per loro è una giornata di festa della loro città, dove sono cresciuti e hanno lavorato. San Terenzio è uno di loro.

f.b.