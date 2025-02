San Valentino, le reliquie per benedire il vero amore

A Sassocorvaro ritorna la tradizionale benedizione degli innamorati per San Valentino. Qui, dove sono custodite dal 1722 le reliquie di San Valentino martire prete romano nell’Oratorio della Santissima Trinità, nel cuore del centro storico venerdì in occasione della festa degli innamorati si terrà un momento di raccoglimento e celebrazione dell’amore. Ma la proloco locale ha creato un vero e proprio programma che copre tutto il weekend.

"L’evento rappresenta un’occasione speciale per tutti coloro che vogliono celebrare l’amore in una cornice storica e suggestiva, tra cultura, tradizione e sapori autentici – spiegano gli organizzatori –. Per San Valentino la serata prenderà il via alle ore 19 con una passeggiata guidata, che partirà da piazza Battelli, ai piedi della storica Rocca Ubaldinesca. Durante il percorso, i partecipanti verranno accompagnati attraverso racconti di storie e leggende locali, immergendosi nel fascino e nella magia del borgo. La Rocca Ubaldinesca, con il suo significato simbolico alchemico, rappresenta un punto di incontro tra amore e alchimia, un luogo che custodisce il mistero della trasformazione e della fusione degli elementi, richiamando la potenza simbolica dell’unione tra due anime".

Alle 19,45 si arriverà all’Oratorio della SS.ma Trinità dove verrà impartita la solenne benedizione agli innamorati, suggellando un percorso che unisce storia, spiritualità e sentimenti in un’esperienza unica e indimenticabile. A seguire, per chi vorrà, sarà possibile prendere parte a un percorso enogastronomico lungo le vie del borgo. L’iniziativa, curata da Marasma e il ristorantino Le Contrade di Sassocorvaro, propone una degustazione di vini marchigiani abbinati a una selezione di eccellenze gastronomiche del Montefeltro, tra cui olio, formaggi e salumi. Al termine della serata, gli innamorati potranno suggellare il loro amore con il lancio delle lanterne in cielo.

Le celebrazioni dedicate a San Valentino proseguiranno anche domenica (16 febbraio) con la passeggiata guidata tra “Le Vie dell’Amore“. L’itinerario partirà alle 15 da piazza Battelli e accompagnerà i partecipanti fino all’Oratorio della Santissima Trinità. Nel percorso, tra sacralità e tradizione, verrà raccontata la Leggenda della Maga Folia e Mutino, una storia d’amore e magia profondamente radicata nel territorio della valle del fiume Foglia, un racconto popolare, tramandato da generazioni, che rappresenta l’aspetto mitico e leggendario dell’amore.

Andrea Angelini