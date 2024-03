Sandreani e Tofoli raccontano lo sport ai ’Carissimi 2016’

Mauro Sandreani, ex calciatore della Roma ed ex allenatore, collaboratore tecnico di Antonio Conte con la Nazionale azzurra, responsabile dell’area scouting alla Juventus e alla Figc, e Paolo Tofoli allenatore di pallavolo dopo essere stato tre volte campione del mondo e due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi, saranno gli ospiti domani alle 18 nella Sala della Cultura (via Arco d’Augusto 81) di un incontro organizzato dalla società sportiva Asd Carissimi 2016 in collaborazione con Comune di Fano, Lega Calcio e Federazione italiana pallavolo. "Facciamo squadra insieme ai campioni", questo il titolo della riunione condotta dal giornalista Silvano Clappis nella quale i due professionisti indicheranno i valori e gli esempi da seguire per avere successo nel mondo dello sport.