Pesaro, 7 giugno 2020 - E’ morto dopo 21 chilometri di corsa Sandro Pandolfi, come se il suo fisico allenato nonostante l’età, avesse detto stop all’improvviso. Per i podisti della società sportiva Atletica Centro Storico Pesaro, questa domenica mattina era attesa con entusiasmo.

Per la prima volta dopo il lockdown, una quarantina di tesserati si sono ritrovati per un allenamento di gruppo, con partenza da Gabicce Monte alle 9 e arrivo a Baia Flaminia. Pandolfi si sentiva pronto per quei 21 chilometri di corsa nei sentieri del San Bartolo, ma proprio a pochi metri dal traguardo è arrivato l’improvviso malore. Immediati i soccorsi del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. All’arrivo della moglie, che forse sperava solo di abbracciarlo dopo quella corsa estenuante, il corpo era già senza vita. L’ultima mezza maratona di Sandro è stata una volata verso il cielo.

mi.vi.