Sangiustese incassa tre reti dagli ascolani

atletico ascoli

3

sangiustese

0

ATLETICO ASCOLI (primo tempo 3-5-2): Galbiati, Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Bucco, Forgione, Vechiarello, Coppola, Sardo; Minicucci, Belloni. Atletico Ascoli (secondo tempo 3-5-2): Di Giorgio; Camilloni, De Santis, Nonni; Carbone, Forgione (25’st Oddi), Coppola (25’st Moscarini), Sbrissa, Antoniazzi; Maio, Didio. All. Simone Seccardini

SANGIUSTESE (primo tempo 4-3-3): Rossi; Morazzini, Cresci, Wahi, Giandomenico; Postacchini, Cognini, Raparo; Grassi, Crescenzi, Strupsceki. Sangiustese (secondo tempo 4-3-3): Di Battista; Pasqualini, Iommi, Lattanzi, Innamorati; Di Giminiani, Corradini, Formentini (dal 25’st Marinangeli); Ausili, Ruggeri, Masi. All.: Luigi Giandomenico

Arbitro: Simoni di Ascoli

Reti: 42’pt rig. Vechiarello, 7’st Forgione, 24’st rig. Maio

L’Atletico Ascoli chiude il lungo mese di preparazione atletica in vista del suo terzo campionato consecutivo in Serie D con un altro successo. Stavolta al campo ‘A. Di Ridolfi’ di Venarotta i bianconeri hanno superato per 3-0 la Sangiustese guidata dall’ex tecnico Luigi Giandomenico. È stata una bella partita giocata a ritmi elevati nonostante le gambe rese pesanti dai 27 giorni di allenamenti al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco e la settimana di ritiro vissuta all’Hotel Brunforte di Sarnano.

Un Atletico Ascoli molto quadrato e propositivo che, dopo le vittorie contro squadre di Serie C, 2-1 sul Pineto e 1-0 sulla Vis Pesaro, e il successo per 6-0 sul Trodica neopromosso in Eccellenza, ha chiuso con una vittoria contro l’altra formazione di Eccellenza. Primo tempo piacevole con due occasioni nitide per il centravanti argentino Nicolas Belloni e una con l’italo-spagnolo Manel Minicucci con grandissima parata del portiere Rossi. Per sbloccare la partita è servito però un calcio di rigore assegnato per il fallo di Postacchini su Forgione. Dal dischetto l’argentino Alejo Marco Vechiarello ha realizzato l’1-0. Nella ripresa girandola di sostituzioni per entrambe i tecnici e l’Atletico Ascoli ha raddoppiato con Forgione. Ci ha provato Didio con un bel colpo di testa su cross di Carbone con il portiere Rossi abile a deviare in corner. Dalla bandierina cross di Coppola, colpo di testa di De Santis e Iommi colpisce il pallone con un braccio. Altro calcio di rigore trasformato stavolta da Francesco Maio subentrato proprio a Belloni. Ci prova ancora Didio con un tiro di poco alto e chiusura con una conclusione dalla distanza di Nonni con il portiere Rossi ancora bravo a salvare in angolo. Per la Sangiustese comunque una buona prova, considerato che sabato i rossoazzurri avevano disputato un altro allenamento congiunto contro il Casette Verdini terminato 3-1. Per l’Atletico Ascoli da domani si inizierà a preparare il primo impegno ufficiale in Coppa Italia in programma domenica allo stadio Del Duca probabilmente alle ore 15, anche se l’ufficialità si avrà solo oggi. L’avversario sarà la neopromossa Maceratese che nel turno preliminare è andata a vincere 4-1 contro la Recanatese, regalandosi così il passaggio del turno. Il tutto in attesa di affrontare poi il 7 settembre il primo turno di campionato sempre allo stadio Del Duca contro L’Aquila. Insomma, da domenica prossima si inizierà a fare sul serio.

Valerio Rosa