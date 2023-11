Sangue e paura Botte in via San Francesco

Una borsa del ghiaccio in testa, volto tumefatto dai pugni, una mano gonfia, sangue che gli scivola sulla guancia. Un uomo di trent’anni del Bangladesh e il suo amico titolare sempre del Bangladesh del kebab in via San Francesco sono ricorsi alle cure mediche dopo esser stati aggrediti da un giovane tunisino che non aveva apprezzato la qualità del kebab. La gente si è trovata a guardare sbigottita una scazzottata e le facce insanguinate dei feriti (20 giorni di prognosi a testa). L’aggressore non è fuggito, anzi ha detto che l’aggredito è lui. E’ stato portato in caserma e sarà denunciato a piede libero essendo anche una vecchia conoscenza della giustizia. Tutto questo è accaduto ieri intorno alle 19 in una affollata via San Francesco a pochi metri da piazza del Popolo.

Di lì a pochi minuti, sono arrivate sul posto un’ambulanza del 118, una pattuglia dei carabinieri, quindi una pattuglia della polizia ed ancora un’altra gazzella dei carabinieri. "Scene di questo tipo non sono certo le prime che avvengono qui" dicono i residenti. Dentro il locale del kebab, seduto con la testa china su un tavolo il giovane, del Bangladesh, che i carabinieri vanno ad ascoltare ma che non portano via con l’ambulanza pur avendo un occhio tumefatto. L’altro rimasto ferito per le botte viene soccorso dagli uomini del 118, caricato sull’ambulanza e quindi portato all’ospedale. Un medico che s’è fermato per prestare soccorso dice: "Ha un forte trauma cranico la mascella gonfia ed ha anche un polso gonfio".

Chi esce dal palazzo che ospita, oltre molti legali, anche la sede dell’Aci, è esasperato: "Non sappiamo più cosa fare. Alla prossima riunione di condominio chiederemo di non rinnovare i contratti di locazione perché c’è di che aver paura". Siamo a pochi metri da piazza del Popolo ma non sembra. Accanto al kebab ed ad un negozio di abbigliamento gestito da indiani, anche una pizzeria. Il titolare dice subito: "Io non sono niente e non ho visto niente e la polizia e i carabinieri non li ho chiamati io". C’è timore perché uno che aveva cercato di filmare quanto stava accadendo davanti a questa panineria nord africana, qualche giovane extracomunitario in maniera anche molto brusca ed esplicita, ha intimato ad abbassare il telefono e cancellare la registrazione. Messaggio chiaro. "E pensare che questa via – dice un passante – era la più bella della città. Qui ora accade di tutto anche che sesso in mezzo alla strada in pieno giorno, proprio qua dietro". Tanta gente appare rassegnata altri chiedono interventi del Comune: "Basta, non se ne può più".