Sani: l’allenatore amico: "Lui faceva fatica a crederci. Se lo merita, è un grande"

di Alice Muri

"Non ci credo!". Sono queste le parole di Luca Nardi confidate all’amico ed allenatore di una vita Francesco Sani, al termine della partita in cui il tennista pesarese ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic al torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California. "Appena ha potuto abbiamo fatto una videochiamata – dice Sani – e Luca aveva un sorriso incredibile perché la soddisfazione per aver compiuto questa impresa è davvero tanta. Luca se lo merita, per tutto il lavoro che ha fatto fino ad oggi e questa vittoria è sicuramente una bella spinta per andare avanti ed affrontare anche gli ottavi di finale del torneo".

Francesco Sani, tecnico del circolo tennis Baratoff, ha allenato il tennista pesarese dall’età di 5 anni (quando Luca ha iniziato a giocare) fino a pochi mesi fa, quando Nardi è entrato a far parte della Galimberti Tennis Academy. "Avevo sentito Luca anche poco prima del match con Djokovic – dice – era molto teso prima della partita ma aveva delle buone sensazioni a livello di tennis giocato, si sentiva bene. Per tirarlo su di morale gli ho detto che lui sarebbe partito con un vantaggio: Luca aveva visto tutte le partite di Nole e lo aveva studiato nei minimi dettagli, il serbo invece non aveva mai visto Luca, probabilmente prima di ieri non sapeva chi fosse, quindi non aveva potuto studiarlo – dice sorridendo –. E così ha fatto l’impresa".

Come tutti gli amici ed appassionati di tennis anche Francesco, ieri notte, era di fronte alla Tv: "Ho visto un po’ di tensione quando è sceso in campo, ma direi che è più che normale – spiega –. Poi più il match andava avanti più mi convincevo che non poteva essere impossibile e così ha portato a casa questa vittoria". Il tecnico pesarese, 34 anni, spiega come è nato non solo un ottimo rapporto lavorativo ma anche una amicizia straordinaria: "Io e Luca siamo cresciuti insieme – dice –. Quando da piccolissimo veniva al circolo Baratoff io iniziavo a muovere i primi passi come allenatore, così ci siamo trovati subito. Non appena Nardi ha iniziato a giocare, tutti qui abbiamo visto che aveva delle qualità superiori rispetto a tutti gli altri. Ma Luca non si è mai montato la testa, ha sempre continuato a lavorare sodo ed è entrato da subito nel giro dei tornei prima regionali e poi quelli nazionali ed internazionali. Abbiamo fatto tantissime trasferte insieme e il nostro rapporto si è rafforzato: siamo diventati amici, gioivo con lui quando vinceva, ma ero la sua prima spalla quando le cose non andavano come dovevano. Un allenatore deve essere sempre un po’ psicologo – dice Sani –. Abbiamo passato tante serate a chiacchierare, giocare a carte o con i giochi in scatola durante le trasferte. Qualche tempo fa siamo stati insieme anche a Montecarlo dove Luca si è potuto allenare anche con Jannik Sinner".

Nonostante sia un campione, Nardi è molto legato alle sue origini: "Questa è come la sua seconda casa – dice -. E’ sempre stato molto legato a Pesaro: qui ha la sua famiglia, i suoi amici, i suoi cani e tutti noi che gli vogliamo bene e lo aspettiamo sempre a braccia aperte".