Pesaro, 25 aprile 2020 - Sono quattro le date chiave per la Fase 2. Quattro lunedì che scandiscono le ripartenze dopo il lockdown. Se è vero che, come ha fatto trapelare il capo della task force Vittorio Colao, alcune filiere ripartiranno lunedì 27 aprile, il 4 maggio potrebbe toccare ai cantieri edili e manifatturiero, insieme con industria tessile, moda e gioco del Lotto. Per poi proseguire, l’11 maggio, con negozi d’abbigliamento e calzature. Da ultimo, come pare, estetisti e parrucchieri.

A Pesaro, intanto,tutti si stanno preparando, in vista della riapertura che si avvicina. E che trasformerà completamente il modo di lavorare. Per quel che riguarda i negozi d’abbigliamento e calzature, il ritorno prevederà sicuramente ingressi contingentati, percorsi diversi di entrata ed uscita per i clienti, disinfettanti e mascherine e locali sanificati. E non è detto che la stessa sanificazione non debba avvenire anche per gli abiti.

"So che potremmo dover sanificare gli abiti, ma è assurdo - commenta Roberta Barucca del ‘Pretty White’ - , anche perché bisognerebbe acquistare un macchinario costosissimo per farlo. E penso che col ferro da stiro, potrei sanificarli ugualmente. Sicuramente i clienti entreranno solo in pochi alla volta, quindi anche gli incassi diminuiranno. Chiediamo al governo di aiutarci, perché siamo tutti in ginocchio". Sulla stessa linea, Elena Arnetoli del Baracchino: "Sicuramente, sanificare gli abiti e non dare la possibilità alla gente di provare i vestiti - dice -, ci creerebbe grossi problemi. Va bene la sicurezza, ma il governo ci aiuti. Altrimenti tutti compreranno online".

Misure ancor più restrittive per estetiste e parrucchieri. "I clienti ci contattano già - racconta Fabio Simoncelli, del salone ‘Hair Beauty’ -, ma non possiamo essere gli ultimi a riaprire. Siamo già in grado di farlo, in sicurezza. Le sterilizzazioni le facevo già prima. Ora lavoreremo più distanti anche tra di noi: il mio locale, di 180 metri quadrati, me lo consente. Magari lavorando meno ore al giorno e su appuntamento, basta che ci facciano riaprire".

Per Cristian Nanni, del salone ‘Personal Beauty Studio’, 220 metri quadrati, "ci sono tutte le possibilità per garantire le distanze, anche perché abbiamo, oltre a tre punti lavaggio, due ingressi, quindi possiamo gestire bene le entrate e le uscite dei clienti. Magari allungheremo l’orario di lavoro, lavorando a turni. Ma le persone devono entrare in questo negozio felici, sapendo che operiamo in sicurezza".

Stella Scarpa, estetista e titolare di due negozi ‘Stella Scarpa Beauty Personal Trainer’ ed ‘Esteticamente Stella’, considera l’apertura anticipata una mossa un po’ azzardata: "Fermo restando che non vedo l’ora di riappropriarmi dei miei centri e riabbracciare le mie clienti - dice -, devo dissociarmi da colleghe che spingono per riaprire il 4 maggio. Anche perché non possiamo garantire la distanza di sicurezza di un metro sulla persona per gran parte dei servizi offerti, come il trattamento viso o un massaggio.Il tutto deve essere svolto in sicurezza.Tra l’altro, anticipare l’apertura solo per effettuare servizi "base" come mani e piedi, non è molto conveniente".