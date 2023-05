Sanità, appello dei Cinque Stelle "Serve un consiglio monotematico"

M5S chiede la convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla sanità con la presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. La richiesta è avanzata in vista dell’imminente discussione in giunta regionale del piano socio-sanitario che, una volta approvato dall’esecutivo, passerà all’esame del consiglio regionale. L’istanza, già sottoscritta dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, per essere depositata ha, però, bisogno dell’adesione di sette consiglieri comunali (un quarto del consiglio comunale).

"Sottoscrizione – commentano gli esponenti di M5S – che ci auguriamo possa avvenire celermente vista la centralità e la delicatezza dei temi in oggetto". In particolare i consiglieri comunali Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana ritengono opportuno che il consiglio comunale possa approfondire alcuni temi fondamentali tra cui "il futuro dell’ospedale Santa Croce (reparti e servizi), lo stato di avanzamento della nuova palazzina per le emergenze, il futuro del punto nascita e del reparto di ostetricia-ginecologia e la destinazione dei 50 posti letto". Tra i chiarimenti che M5S vorrebbe avere c’è anche "lo stato di avanzamento della progettazione e realizzazione dell’hospice pediatrico nell’ambito della rete per le cure palliative,; definizione dei nuovi distretti sanitari in relazione agli Ambiti territoriali sociali e ai centri per l’impiego; situazione dei servizi per la salute mentale". La sollecitazione di un consiglio monotematico segue di un mese la presentazione del piano socio-sanitario all’ex chiesa del Gonfalone. In quella occasione il sindaco Massimo Seri aveva annunciato un documento da inviare all’esecutivo regionale come contributo fanese alla stesura del piano.

an. mar.