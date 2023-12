Sanità, arrivano i rinforzi . Esercito di nuovi medici: "Ma ora non ve ne andate"

di Giorgia Monticelli

"Non lasciateci. Proseguite la vostra professione, la vostra passione, qui a Pesaro o in zona perché qui abbiamo bisogno di voi". L’appello è arrivato forte e chiaro a quella novantina di giovani medici che ieri mattina hanno recitato il Giuramento di Ippocrate all’hotel Flaminio, in occasione dell’assemblea annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pesaro e Urbino.

Un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dall’Ordine, a proposito della fuga dei medici – dal pubblico, dall’Italia – che si sta registrando anche nella nostra regione: "In questi anni – ha sottolineato Paolo Maria Battistini, presidente dell’Ordine provinciale – abbiamo assistito a pensionamenti anticipati in massa, molti dei quali hanno poi intrapreso la via del privato. Anche i nostri giovani stanno facendo scelte un tempo impensabili, e cioè quella di andare a specializzarsi e lavorare all’estero".

Sono infatti il 7% i giovani della nostra provincia che hanno richiesto la certificazione di ‘Good Standing’ necessaria per recarsi all’estero, e che manifestano quindi la volontà di andarsene. "Le parole chiave del nostro sistema sanitario sono diventate: disuguaglianza, migrazione sanitaria, aumento della spesa privata e rinuncia alle cure. Un sistema sanitario fanalino di coda, che nella nostra provincia è bene raffigurato con la situazione dell’ospedale di Fano, un esempio chiaro di decadenza e declino".

Il presidente Battistini ha poi anche sottolineato la situazione sociale che colpisce i medici dal punto di vista della sicurezza durante l’orario di lavoro: "Parliamo in tutta Italia di 1600 casi di aggressione nei confronti del personale sanitario all’anno. E la provincia di Pesaro e Urbino non è esente da questo fenomeno. Sono stati banditi con concorso nazionale oltre 16mila posti nelle scuole di specializzazione, gran parte di queste borse non sono state assegnate con punte di oltre il 60% in alcune specialità, come Chirurgia generale ed Emergenza, questo perché l’importo mensile di queste borse si aggira intorno ai 1500 euro al mese con un impegno orario che raddoppia rispetto a quello previsto dal contratto".

Vita difficile anche per i medici odontoiatri che, dal prossimo anno potrebbero calare in tutta la Regione anche del 25% per via della burocrazia. "La Regione Marche ha previsto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio solo se all’interno degli studi vi sia previsto un locale adibito a studio medico uso ufficio – ha continuato Franco Cesaroni, presidente odontoiatri provinciale -. Chi non lo avrà sarà costretto a chiudere i battenti e se, come nel nostro caso, i tanti studi presenti in zona sono a carico di odontoiatri over 60, vicini al pensionamento, va da sé capire che ce ne saranno tanti anticipati".

La mattinata è stata anche l’occasione per votare il bilancio annuale dell’associazione che supera gli 800mila euro, di cui 10mila saranno destinati ad alcune iniziative in occasione di Pesaro 2024. Inoltre, sono state consegnate le medaglie d’oro per il 50° anniversario dalla laurea (1973 – 2023) ai medici in pensione. "Un momento di importante riflessione – ha concluso il consigliere regionale Nicola Baiocchi -: stiamo cercando di fare il possibile per sistemare una situazione che era già compromessa, consapevoli comunque di dover migliorare e di poterlo fare sullo stanziamento di risorse previste all’interno del bilancio".