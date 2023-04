Sanità, Cagli studia le strategie

Incontro e confronto all’Unione Montana con il Comitato Spontaneo per la Sanità e il consigliere regionale Micaela Vitri. Varie le problematiche affrontate insieme alla Vitri riguardanti il futuro della sanità cagliese che sembra essere sempre più alle prese di una ulteriore penalizzazione. Emersa tra i tanti argomenti dibattuti anche l’incertezza di realizzare – come è stato notato – una "nuova struttura sanitaria in periferia in un ex cava, affossata, vicinissima al fiume Burano ad attività produttive e con molte giornate in un terreno umido spesso avvolto dalla nebbia". Altra incognita fatta rilevare nei vari interventi è la "superfice ipotizzata per la nuova Casa di Comunità con soli 190 metri quadri previsti mentre la legge ne prevede 800 e da dislocare i servizi in 24 stanze. Forti apprensioni anche per il "non aver presentato il progetto entro il 31 marzo da parte della Regione con un ritardo che potrebbe essere molto problematico per la scadenza dei termini non rispettati".

Inoltre c’è apprensione anche per il futuro dell’ex “Celli“ che dovrebbe rimanere in gestione al privato: "non vi sono risposte chiare con relativo finanziamento per la messa in sicurezza e con il forte rischio che anche il Santo Stefano lasci la struttura", è stato notato.

"E’ stato un incontro importante – ha dichiarato la Vitri – non solo per capire quali sono le complessità emerse ma anche per riapprofondire insieme l’ultima bozza che circola, del nuovo Piano Sanitario Regionale ed anche perché la Giunta sta attuando un metodo particolarmente anomalo. Noi Consiglieri siamo completamente esclusi e non riusciamo ad interloquire in modo anche propositivo".

Mario Carnali