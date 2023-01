Sanità, contratto prorogato ai lavoratori precari

Contratto prorogato fino al 31 luglio per i lavoratori interinali dell’Ast di Pesaro Urbino (ex Area Vasta 1). A comunicarlo è l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, il quale ha aggiunto che: "Successivamente verranno indette procedure selettive. La decisione è stata assunta di comune intesa con la Direzione" continua Saltamartini rispondendo alle preoccupazioni emerse a seguito del cambio al vertice della Azienda Sanitaria (tra Maria Capalbo ex commissaria straordinaria dell’Azienda sanitaria territoriale e nominata nuovo direttore generale dell’Inrca di Ancona e l’attuale commissario straordinario Ast Gilberto Gentili). "Sono infatti 30 le figure interinali interessate al rinnovo che lavorano in sanità nella provincia tramite l’agenzia Randstad e si tratta di 11 tra videoterminalisti e coadiutori amministrativi, un tecnico idraulico, un elettricista, 8 centralinisti, 7 tra autisti e magazzinieri e due operatori tecnici. Trascorso questo periodo verranno indette idonee procedure selettive per acquisire figure professionali equivalenti, perché l’assunzione nel pubblico impiego, come è noto, può avvenire solo tramite concorso – continua l’assessore – intanto la proroga dei contratti è necessaria per non creare disservizi gestionali in attività come la cassa cup, il magazzino farmacia, il centralino, i trasporti interni, l’ingegneria clinica".

Bene. "Da anni seguo la questione dei lavoratori somministrati che operano nel nostro ospedale – osserva l’assessore alla salute del Comune di Urbino, Elisabetta Foschi –. Bene la proroga predisposta dalla Direzione. Il precariato non porta vantaggi né ai lavoratori né all’azienda. Continuerò a monitorare perché questa particolare situazione possa risolversi al meglio".

s. v. r.