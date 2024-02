"Sanità, così Fossombrone diventa succursale di Pergola"

Mentre l’ospedale di comunità di Fossombrone subisce un graduale ma inesorabile smantellamento, le rassicurazioni dell’assessore regionale alla sanità non rassicurano affatto. Lo dice la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri: "Non bastano le rassicurazioni dell’assessore alla sanità Saltamartini sulla Casa di Comunità di Fossombrone perché i fatti parlano chiaro. La farmacia ospedaliera e l’annesso deposito risultano smantellati, la radiologia ridotta a funzionare solo il mattino, l’endoscopia da due volte la settimana passa a una sola, il macchinario per ecografia funziona una volta ogni 15 giorni, il laboratorio di analisi non effettua più le urgenze e il 118 ha carenza di medici. Come se non bastasse, aumentano le segnalazioni di persone che hanno trovato chiuso l’ex pronto soccorso, ora ridotto a Ambulatorio di Comunità Assistenziale Primaria (Acap). Per questo ho presentato un’interrogazione in consiglio regionale, firmata anche dal collega Andrea Biancani, ma la risposta dell’assessore Saltamartini non ci rassicura. La verità è che Fossombrone è ridotto a una succursale di Pergola, come detto esplicitamente dalla direttrice dell’Ast di Pesaro-Urbino, che annunciando l’assunzione di un medico a febbraio per l’endoscopia, ha aggiunto: "Un percorso più ampio che renderà l’ospedale di Fossombrone un punto di riferimento per i cittadini che insistono su quella struttura anche per, come prevede il Piano Socio Sanitario, sostenere l’attività del nosocomio di Pergola". Il 6 settembre 2020, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali, Acquaroli e Meloni furono protagonisti di una passerella davanti al nosocomio di Fossombrone, nella quale promettevano di riaprire tutto e invece stiamo assistendo allo smantellamento dei servizi".

Ancora: "Preoccupano le parole del presidente della Commissione Sanità Nicola Baiocchi, secondo cui bisogna aspettare l’atto aziendale, poi si potrà ragionare del potenziamento dei servizi. E’ un tentativo di sviare dalle responsabilità politiche scaricandole sulla dirigente. Come mai su Pergola sono stati investiti circa 30 milioni senza attendere alcun atto nonostante gli accessi siano circa la metà rispetto a Fossombrone?".

