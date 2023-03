"Sanità così rimediamo agli errori del passato"

Una delegazione della Lega Sezione Catria e Nerone, guidata dal segretario e consigliere comunale di Acqualagna Diego Zanchetti, dai membri del direttivo Marzia Papi e Mattia Cipicchia, insieme a degli operatori di settore, si è recata in Ancona per confrontarsi con l’assessore alla sanità in carica Filippo Saltamartini. "E’ stato un aperto e concreto confronto – si legge del Comunicato dopo l’incontro – sulle problematiche che affliggono ormai da anni l’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino. La sanità, negli ultimi tempi, è divenuta argomento imprescindibile ed indifferibile in quanto i cittadini ne avvertono un continuo e sempre più urgente bisogno. La necessità di strutture vicine e al passo con i tempi, di macchinari e personale competente ha portato necessariamente alla sempre più crescente richiesta di servizi di ogni genere. Le lacune purtroppo, provenienti da fallimentari gestioni precedenti, sono molteplici ma è ferma intenzione degli attuali interpreti dei ruoli apicali del settore porvi rimedio"

Mario Carnali