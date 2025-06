Sanità e disagi nell’entroterra. Incontro con gli addetti ai lavori

L’esigenza di ristabilire e riorganizzare i servizi sanitari presenti sul territorio del Montefeltro ha indotto l’altro ieri il sindaco di Macerata Feltria Massimiliano Gorgolini ad organizzare un incontro a cui hanno partecipato diversi addetti ai lavori. "Tale importante appuntamento è scaturito – spiega il primo cittadino di Macerata Feltria - dall’esigenza di ristabilire e riorganizzare i servizi sanitari presenti, venendo incontro alle ripetute istanze della cittadinanza la quale chiede di potersi vedere riconosciuti tutti quei servizi e prestazioni che purtroppo i territori montani, distanti dai grandi centri, spesso si vedono ridurre o anche cancellati in virtù di politiche derivanti da disponibilità finanziarie ed organizzative, esaltate purtroppo anche dalla penuria di figure professionali". "Il riassetto organizzativo - aggiunge Gorgolini - scaturito dal diretto e schietto confronto di questo incontro si ripromette di rivedere le diverse disponibilità infrastrutturali presenti nel territorio, riformandole, col fine di istituire il sempre richiesto Ospedale di Comunità, il quale prevede oltre ai servizi di prestazioni specialistiche, riammodernate o reintrodotte, anche il ripristino di un efficiente ed attrezzato pronto soccorso locale. Inoltre, per meglio andare incontro alle richieste di prestazioni rapide e diffuse su tutto il territorio, si procederà all’istituzione dei Punti Salute, di cui ogni comune godrà e ai quali anche i medici di famiglia potranno facilmente indirizzare i propri assistiti". Il territorio del Montefeltro, come del resto tutte le comunità Montane, purtroppo soffre della risposta in termini di tempo per una richiesta di soccorso. Su questo punto infatti il vicesindaco di Macerata Feltria, Mario Gallerani, ha indirizzato l’attenzione dei presenti ricordando che la maggior parte degli interventi in codice rosso riguardano disfunzioni cardiache e coronariche e che il rapido intervento che si realizzi in pochissimi minuti evita spiacevoli conseguenze postume e molto spesso il decesso. "La proposta - conclude Gorgolini - per la quale si richiederebbe di dislocare nel territorio unità di pronto soccorso coronarico mobile, ovviamente necessita di valutazioni tecniche".

Amedeo Pisciolini