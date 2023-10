Sanità, ecco la nuova struttura cagliese

A fare gli onori di casa in Comune è stato il sindaco Alberto Alessandri, ieri mattina. In ballo non c’era poco: è stato fatto l’annuncio della nuova struttura sanitaria cagliese: 3.900 metri quadrati non lontano dall’elisuperficie in località San Lazzaro. Ci saranno 800 metri quadri di parcheggi, mille metri quadri di giardino, in totale un intervento su 12mila metri quadri. "A Cagli verrà realizzato il più grande investimento, in tutte le Marche, per questa tipologia di struttura sanitaria, destinando 15 milioni di euro per soddisfare le esigenze ospedaliere del vasto comprensorio cagliese e restituire progressivamente dei servizi che erano stati cancellati o non attivati in passato", ha messo in chiaro l’assessore all’edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli. A firmare l’accordo tra Comune, Provincia, Unione Montana e Ast 1 c’erano anche i suoi colleghi assessori Filippo Saltamartini (che è anche vicepresidente della Giunta regionale) e al Lavoro Stefano Aguzzi, il direttore dell’AST 1 Nadia Storti e il Direttore del Dipartimento Infrastrutture Nardo Goffi, assieme al presidente della Provincia, Giuseppe Paolini.

Il Polo sorgerà in tempi brevi. "La scelta è quella di costruire una nuova struttura tecnologicamente avanzata ed adeguata, antisismica" ha spiegato Baldelli. La fine dei lavori è già nota: entro il 2027, data non prorogabile. All’interno del futuro presidio sarebbero previste varie specialistiche ambulatoriali e 36 posti letto per l’Ospedale. "Questa Giunta regionale – ha aggiunto Francesco Baldelli – porta risultati sul territorio. Lavoriamo per costruire strutture nuove, moderne, siamo impegnati a ricostruire dalle macerie che abbiamo ereditato". "Non a caso – ha aggiunto l’assessore Stefano Aguzzi – si lavora per il territorio, particolarmente quello dell’entroterra, per troppo tempo lasciato indietro nella programmazione regionale".

I cittadini temono comunque che alle strutture poi non corrisponda adeguato personale, tema trapelato alla presentazione. E poi, cosa ne sarà della vecchia struttura del “Celli“? I tecnici presenti hanno assicurato che si progettano lavori per la messa in sicurezza con i fondi già a disposizione per garantire tutti i servizi in atto con la convenzione del privato Santo Stefano, ma saranno necessari ulteriori fondi. "Vogliamo potenziare il territorio – ha concluso Saltamartini – con una idea base che è quella di curare le persone a casa con gli infermieri di comunità, le cronicità negli Ospedali di Comunità come quello di Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro, e potenziare la medicina per acuti negli Ospedali di Primo Livello. Stiamo perfezionando con i sindacati dei medici di medicina generale l’idea di una sanità di prossimità, che eviti la corsa ai Pronto Soccorso".

