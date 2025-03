Sanità ed entroterra: il Pd fa l’elenco di quello che non va

Nel convegno “Quale sanità per l’entroterra?“ si è parlato di tutto e focalizzate le tante criticità e “dimenticanze“ per Cagli e il suo territorio. Organizzato nel locale del comune dal segretario di zona del Pd Enrico Cencetti e del Circolo di Cagli Sandrina Maggioli, con il loro saluto al numeroso pubblico è stato aperto il dibattitto. Presenti i sindaci di Cagli, Cantiano e Serra Sant’Abbondio oltre a tre consiglieri regionali, Claudio Minardi, Romano Carancini, Micaela Vitri molto applaudita e l’ex Coordinatore regionale sanità Claudio Maria Maffei che ha fatto una lunga relazione rimarcando lo stato attuale non certo soddisfacente del settore sanità. "Le disfunzioni attuali vedono anche scarsa attenzione alle persone più deboli di ogni età che hanno bisogno di una assistenza continuativa a cui si deve dare risposte" è stato detto. Situazioni dibattute iniziando dall’intervento del presidente dell’Unione Montana, Alessandro Piccini che ha elencato le varie richieste sulle diverse necessità settoriali e dei servizi se non si vuol ancor più spopolare questo sofferente territorio. Micaela Vitri (foto) non ha risparmiato forti critiche alla Giunta Regionale: "Nonostante le promesse di quattro anni fa, la Giunta Acquaroli non solo non le ha mantenute ma ci sono stati anche degli scippi e Cagli è attualmente come una bomba innescata che rischia di esplodere. Lo scippo recente più eclatante è la vicenda del teatro. Un altro da sottolineare al “Celli“, i trasferimenti e la mancanza di personale. La ristrutturazione sempre rinviata del “Celli“ che è stato abbandonato dopo l’arrivo dei fondi Pnrr". Infine il consigliere Minardi: "La presenza del Santo Stefano va subito rinnovata con una convenzione per un tempo più lungo".

Mario Carnali