Sanità, i colpi in canna dei sindacati: "Troppi precari, poca progettualità"

Lunedì il governatore Francesco Acquaroli insieme all’assessore Filippo Saltamartini e al direttore generale Ast 1, Nadia Storti parteciperanno al Consiglio comunale monotematico su “Sanità e ospedale nuovo“. La maggioranza consiliare, dal 23 settembre, ha in canna un ordine del giorno per capire e avere risposte riguardo la nuova struttura ospedaliera, visti i chiari di luna.

I sindacati sono preoccupati. Il segretario generale Cgil Pesaro Urbino, Roberto Rossini, il 23 ottobre ha stimolato, inviando a tappeto un documento, i consigli comunali a prendere posizione riguardo la necessità di un potenziamento sanitario pubblico e il riordino delle reti cliniche della nostra provincia. Il 17 novembre prossimo, Cgil e Uil scenderanno in piazza, con cortei a Pesaro e in ogni provincia marchigiana, per lo sciopero generale a favore, anche, di un rafforzamento della sanità. "Contro il precariato e questa incertezza – osserva Maria Grazia Tiritiello, coordinatore territoriale di Pesaro Uil Marche – è necessario farsi sentire: Non c’è progettualità: continuiamo a tirar fuori da questo piano regionale delle idee che possono essere in alcune occasioni anche giuste, ma che nella maggior parte delle occasioni non vengono applicate".

Rossini spiega perché Pesaro Urbino è penalizzata: "A distanza di un anno dall’ approvazione della legge regionale, ancora non sono uscite le linee guida regionali indispensabili e preliminari rispetto all’approvazione dell’atto aziendale delle Ast– osserva Rossini –. Ora, se questo ritardo potrebbe avere poco impatto sulle altre province marchigiane, nella nostra, dove sono avvenute in un sol colpo la cancellazione dell’ Azienda ospedaliera e l’ ’incorporazione della stessa con l’ex area vasta fa un’enorme differenza poiché ancora si capisce quale sarà l’organizzazione futura e in quale modo si vorrà realizzare quell’integrazione tra ospedale e territorio che tanto viene decantata". Vania Sciumbata, segretaria confederale Cgil, rimarca: "La Casa di Comunità sarà a Mombaroccio: è difficile pensare che faccia da filtro all’ospedale. Il problema non è che si faccia a Mombaroccio, è che non se ne facciano anche a Pesaro e Fano". Con il governo regionale dello stesso colore politico di quello nazionale, i sindacati sottolineano quella che dovrebbe essere la capacità di porre i temi prioritari in termini di sanità: "Per risolvere le questioni locali è necessario agire a monte – continua Sciumbata –. Quali speranze abbiamo di trovare soluzioni se non si cambia il quadro normativo nazionale? Tutto ruota attorno al superamento del tetto di spesa del personale. Abbiamo bisogno che si possa assumere personale e che lo si possa pagare di più. Altrimenti il pubblico non sarà mai appetibile per i prfessionisti. E’ necessario superare i tetti imposti dalla legge nazionale: nel rispettare quei limiti la sanità non sta risparmiando. La spesa è maggiore, dando i i soldi ai gettonisti e al privato convenzionato".

Solidea Vitali Rosati