"Sanità: il consiglio? E chi l’ha visto"

E’ sul piede di guerra e annuncia che presenterà una mozione di biasimo nei confronti del sindaco e della giunta, il capogruppo di minoranza mondolfese, Anteo Bonacorsi. La questione ruota intorno a una richiesta, inevasa, di convocare un consiglio comunale monotematico sulla sanità col presidente regionale Acquaroli e l’assessore competente Saltamartini.

"Una richiesta che abbiamo inoltrato in Comune a marzo 2024 – evidenzia Bonacorsi -. Nella seduta di fine maggio chiedemmo al sindaco a che punto era la nostra istanza e lui rispose che ci stava lavorando. Ma adesso, dopo molti mesi, abbiamo scoperto che nessuna richiesta ufficiale è mai stata inviata, tramite protocollo, dal Comune alla Regione per chiedere la presenza dei vertici di Palazzo Raffaello a un consiglio comunale, così come è invece avvenuto in tanti altri comuni marchigiani".

Bonacorsi snocciola una serie di norme, a suo giudizio, violate: "Questa evidente volontà di non dar seguito alla nostra richiesta è di notevole gravità, perché va contro ai regolamenti comunali e anche al Tuel, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. E ancor più grave é l’indifferenza nei confronti della salute dei cittadini, perché noi volevano e vogliamo conoscere il destino degli ospedali di Fano e di Pesaro e la nuova organizzazione che si vuol dare, da parte della Regione, alla sanità. Senza dimenticare che il nostro Comune, quarto della provincia per abitanti, negli ultimi anni sta soffrendo di una costante carenza di guardia medica e di una ‘casa della salute’ funzionante tra alti e bassi. Per questo – conclude – presenteremo una mozione di biasimo per sindaco e giunta".

s.fr.