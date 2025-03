Sanità: il Pd reclama personale, non edifici

"La salute delle persone non si migliora coi cantieri, ma col personale". Il Pd urbinate critica senza sconti la "propaganda mediatica dei vertici regionali e del sindaco Gambini sul futuro dell’ospedale di Urbino", ricordando il sopralluogo al cantiere della nuova palazzina dell’emergenza-urgenza fatto dall’assessore regionale Francesco Baldelli lunedì assieme al sindaco. Dicono dal Pd: "Un edificio che non porterà nuovi servizi o più personale. Il nosocomio urbinate ha innumerevoli spazi inutilizzati e con la nuova palazzina se ne aggiungeranno altri, come si prevede di utilizzarli? Visto che operatori sanitari e medici non sembra siano mai stati coinvolti su come concepire al meglio questa nuova palazzina e come ottimizzarne l’operatività, ci chiediamo cosa preveda il progetto di questa nuova costruzione e quali siano i numeri reali relativi a servizi e spazi utilizzabili. L’assessore Baldelli, sulle orme del suo collega Saltamartini, snocciola numeri che devono trovare ancora un fondamento nella realtà. Siamo sicuri che le nuove sale operatorie siano realmente cinque? La sanità ha bisogno non solo di cantieri e mura, ma anche di servizi, macchinari e personale; saprebbe dirci Baldelli quale implementazione di tutto ciò è prevista, se è prevista, per Urbino visto che l’Atto Aziendale non prevede novità per il nostro nosocomio e ci viene sostanzialmente chiesto di accontentarci di mantenere quello che già avevamo?".

"Baldelli è in grado di documentare che questi sacrifici sono stati chiesti anche ad altre realtà di queste zone interne? Perché non si riesce ancora a implementare la medicina di prossimità? Quanto e in che modo si intende davvero investire sulle Case di comunità? L’integrazione tra Fano e Pergola garantirà il rientro di servizi e di risorse umane in Urbino o continueranno gli spostamenti di medici e infermieri da Urbino a Pergola?".

Insomma: "Non esiste una vera programmazione, non esiste un piano di sosta funzionale a queste nuove costruzioni, tutto si riduce a una semplice dichiarazione di intenti. Per molto meno in passato Gambini è andato a Sassocorvaro a incatenarsi davanti all’ospedale, cosa pensa di fare oggi per difendere l’ospedale di Urbino? È forse costretto a fingere di credere a tutte queste favole solo per garantirsi una futura collocazione politica, visto che a Urbino sembra ormai abbastanza compromessa? Sarebbero ancora tante le criticità da elencare; continueremo ad informare la popolazione su queste tematiche. Purtroppo l’Atto Aziendale non ci fa dormire sonni tranquilli".