Sanità: il Pd si consulta con i politici di sinistra

Il Partito democratico di Urbino chiama gli amministratori per parlare di sanità. Lo fa per stasera alle 21 a Collegio Raffaello, in un incontro aperto al pubblico, con il consigliere regionale Micaela Vitri, il presidente della provincia e dell’assemblea di Area Vasta Giuseppe Paolini e i sindaci di Fermignano, Urbania, Peglio e Sant’Angelo in Vado.

"Come Pd di Urbino abbiamo organizzato una assemblea con gli amministratori dell’entroterra per chiedergli di sottoscrivere un documento che tenga conto delle criticità che questo territorio vive sotto il punto di vista sanitario e quindi della salute. Questa, come dice l’articolo 32 della costruzione, deve essere per tutti e gratuita – prosegue il segretario dem ducale, Giorgio Ubaldi –. Il problema è che spesso queste battaglie sembrano solo di Urbino e invece sono di tutto il territorio. Pensiamo alle aree interne che a volte devono aspettare più tempo prima di accedere ai servizi. La nostra richiesta ai sindaci del Pd dell’entroterra è di essere sensibili a questi temi. Discutere queste istanze è importante per tutto il territorio, ora ancora di più perché sarà presentato il nuovo Piano socio sanitario".

Al centro il Santa Maria della Misericordia "che deve tornare ad essere un punto di riferimento per questo territorio e invece da alcuni anni viene depotenziato, l’ultima è la questione del dottor Magalotti ma ci sono lunghe liste d’attesa e tagli di posti letto", conclude Ubaldi.

Presente alla conferenza stampa anche Maria Clara Muci, già assessore comunale e iscritta al Pd ma sopratutto operatore sanitario in pensione. "Credo che dopo due anni e mezzo di governo di destra a livello regionale possiamo constatare, e i cittadini ce lo dicono, che c’è un peggioramento dei servizi sanitari a livello locale. Anche per l’ospedale, pensiamo ad esempio alla differenza di trattamento tra i medici in servizio e quelli delle cooperative. C’è demoralizzazione da parte del personale dell’ospedale perché non vedono futuro nella struttura della città. Un giovane preferisce andare dove ci sono più opportunità. A preoccuparci molto, oltre alla mobilità passiva verso l’Emilia Romagna, è l’emergenza. Verrà rivista anche la legge sull’emergenza, così si legge nella bozza del nuovo Piano sanitario. Va ricordato che l’ambulanza di Urbino arriva lontano e non si ferma alla città quindi il medico a bordo serve. Dicono che vogliono potenziare ma non spiegano come. Serve una programmazione vera", conclude Muci.

