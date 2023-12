Sanità, il piano finisce in Consiglio: "Garantire strutture alla città"

La sanità è un tema centrale e nell’entroterra lo è ancora di più. La preoccupazione che sempre, e da sempre, si avverte è forte. Lo si è visto anche nel Consiglio comunale tematico di lunedì a Urbino incentrato proprio sul nuovo piano socio sanitario e, di conseguenza, sul nosocomio ducale.

La funzione di Urbino è stata garantita dagli assessori regionali e dal presidente Acquaroli, così come dalla direttrice di Ast PU Nadia Storti. "È stato un appuntamento importate e ha fatto bene il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Sirotti a convocarlo - esclama l’assessore comunale alla sanità Elisabetta Foschi -. Fare il punto è necessario sopratutto dopo che la conferenza dei sindaci di area vasta, la norma prevista per confrontarsi sull’organizzazione sanitaria, tra amministratori, non è stata più convocata da quando la presidenza da Gambini è stata data a Paolini. L’ospedale di Urbino è di primo livello, vanno potenziati i servizi sotto organico come la medicina e valorizzato quello che di molto positivo, come sta avvenendo con la senologia e di conseguenza la Breast Unit che è una eccellenza urbinate. La nuova riforma porterà vantaggi".

"Il dibattito è stato propositivo e con interventi volti a rappresentare le criticità e ricevere risposte e chiarimenti sulle prospettive per il nostro ospedale e la nostra sanità territoriale - aggiungono dall’opposizione i consiglieri di Pd e Viva Urbino Carolina Borgiani, Davide Balducci, Lorenzo Santi e Mario Rosati -. La preoccupazione è forte, soprattutto legata al continuo spopolamento della città e delle aree interne, che rischia di indebolire il ruolo di riferimento dell’ospedale di Urbino. Per questo, oltre a ciò che ci aspettiamo dalla Regione, è necessario agire a livello di città per tornare attrattivi. Rilanciare Urbino come città e riferimento sul territorio significa anche garantire un futuro alla sua sanità".

Urbino è anche una città universitaria, come ricorda Giovanni Alvarez consigliere comunale in rappresenta degli studenti. "Gli studenti, essendo perlopiù non residenti, ogni volta che hanno un problema di salute anche transitorio sono costretti a recarsi al pronto soccorso, congestionandolo e complicando ulteriormente una situazione già di per sé difficile. Anche per problematiche ‘lievi’ e sono costretti a pagare il costo del ticket. All’interno del Pnrr, già da tempo si fa menzione del concetto di ‘medicina di comunità’, e viene citato,il concetto di casa della salute. Questo sistema sanitario, proposto dal Pnrr sarebbe un’ottima ricetta per risolvere questa annosa problematica del congestionamento del pronto soccorso".

Francesco Pierucci