Sanità, in via XI Febbraio ascensore rotto da 9 giorni

Gentile signora e amica, vogliamo buttarla sul classico tanto per smussare gli angoli? Ecco qua: "Dove è chiara la lettera non fare oscura glossa". Sono parole che risalgono a secoli addietro e invitano gli scrittori a non farla tanto lunga con le parole quando già i fatti parlano per conto proprio. Dunque a che fine fare una eventuale "glossa" a quello che lei ha raccontato a voce e firmato e che devo credere che corrisponda alla verità? E’ chiaro che gli ascensori si rompono dappertutto ma parrebbe altrettanto chiaro che quando si rompe l’unico ascensore di una struttura sanitaria dove tutti i giorni si recano pazienti con varie patologie che devono salire le scale per andare a medicarsi o a visitarsi, verrebbe da pensare che nove giorni di rottura senza riparazione siano troppi e non abbiano né senso né possibilità di legittima difesa che possa stare in piedi. Bisogna indignarsi, si diceva un tempo. Ma se ti indigni oggi e poi domani e poi domani l’altro e tutto resta più o meno uguale a sempre allora vien da pensare che contro l’indignazione siano vaccinati. Facciamo un titolo: ascensore rotto, i malati su e giù per i gradini, la sanità è fatta a scale e di scale, l’ascensore è facoltativo. Forse qualcuno ce lo spiegherà meglio come stanno le cose.