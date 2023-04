Sanità, incontro in Regione. Fano alla porta

di Benedetta Iacomucci

La Regione incontrerà a metà settimana i sindaci dei distretti di Pesaro e Urbino per presentare il nuovo Piano socio-sanitario. Fano, invece, sarebbe stata convocata per lunedì 17 aprile, anche se ancora manca una comunicazione ufficiale. Incidente diplomatico o altro? E’ la domanda che ci si pone negli ambienti politici fanesi. Intanto, contro un Piano sanitario calato dall’alto, il sindaco Massimo Seri invita tutti i colleghi del distretto sanitario fanese ad un incontro "per elaborare delle proposte da presentare alla Regione".

Sindaco teme che Fano sia stata dimenticata dalla Regione?

"Mi sarei aspettato che i sindaci dei tre distretti sanitari fossero convocati tutti insieme. Ritengo che serva una visione complessiva e condivisa del territorio, altrimenti si rischia di abbassare la qualità dell’offerta sanitaria e di mettere in sofferenza l’organizzazione territoriale, soprattutto nelle vallate del Cesano e del Metauro, che invece va potenziata".

Forse è stata data la precedenza a Pesaro e Urbino perché sono capoluogo di provincia?

"Se è la sigla a fare la differenza, questo significa che la forma diventa sostanza, e allora anche Fano deve puntare a diventare Provincia. Io sto ponendo un problema di contenuti e di servizi sanitari per i cittadini di tutto il territorio. Tant’è vero che non mi occupo solo del Santa Croce ma anche del legame tra l’ospedale cittadino e il presidio di Fossombrone. Quest’ultimo, va potenziato, assicurando una gestione appropriata dei pazienti che contribuirà ad abbattere i ricoveri impropri e le lunghe attese per le visite specialistiche".

Cosa pensa sia necessario per la salvaguardia del Santa Croce?

"L’ospedale negli anni è stato spogliato di competenze e tecnologie. Non metto in discussione il ruolo del San Salvatore come polo della chirurgia maggiore, compresa la chirurgia robotica, della cardiologia e della radiologia, ma vorrei che fossero confermate le funzioni del Santa Croce nella medicina interna e specialistica, in particolare per quanto riguarda la chirurgia specialistica e la chirurgia generale in day hospital, con una rianimazione adeguata a queste attività".

Lei cosa teme maggiormente di questo Piano sanitario?

"Mi rendo conto che il Piano deve essere sostenibile dal punto di vista economico e dell’offerta sanitaria, ma non mi sembra ci sia una strategia complessiva che tenga conto di tutta l’Area Vasta e temo che si finisca per sacrificare una parte del territorio. Non basta programmare l’edilizia sanitaria (il riferimento è alla nuova palazzina dell’emergenza-urgenza per il Santa Croce ndr) perchè la differenza la fanno i servizi offerti e la tecnologia".