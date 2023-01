Sanità, incubo licenziamento per 39 precari

Il licenziamento, per i 39 lavoratori interinali della sanità, ex Area Vasta 1, è vicino: martedì 31 gennaio sarà per loro l’ultimo giorno di lavoro, visto che scadrà il contratto. A fronte del cambio di professionisti al vertice degli organismi sanitari i lavoratori sono preoccupati di conoscere il proprio destino. Fino a 48 ore fa questo era in mano a Maria Capalbo, la quale però è ex direttore generale dell’azienda ospedaliera Marche Nord e attuale commissaria straordinaria dell’Azienda sanitaria territoriale 1 e neonominata nuovo direttore generale dell’Inrca di Ancona. "Abbiamo saputo dai giornali – osservano in una lettera i 39 lavoratori precari della sanità – del cambio ai vertici. Oggi, 28 gennaio 2023, ci stiamo facendo tutti e 39 la stessa domanda: quale fine faremo? Dato che la dottoressa Capalbo era informata sulla nostra situazione e ci stava lavorando, ora dobbiamo cominciare tutto da capo col nuovo direttore, Gilberto Gentili? Ma non c’è tempo. Ad ogni scadenza – continuano Federica Marini e i 39 interinali Randstad della sanità – noi solo il giorno prima venivamo informati del rinnovo contratto, quindi anche questa volta eravamo “fiduciosi“, ma ora non abbiamo nessuna informazione. Il 31 gennaio noi saremo in servizio? Volevamo fare presente che senza il rinnovo molti servizi saranno fermi vedi: centralino, magazzino farmacia, cassa cup, ingegneria clinica e i trasporti interni. Siamo inoltre venuti a sapere che è stato sbagliato il nostro inquadramento di livello: infatti persone che svolgono la stessa mansione hanno livelli diversi (alcuni B altri BS) quando dovremmo essere tutti Bs. Questa cosa è poco rispettosa perché non ci sono lavoratori di serie B e di serie A e perché non rispetta il contratto nazionale. Avevamo chiesto alla dottoressa Capalbo di controllare questo errore e di portarci tutti allo stesso livello perché la mansione svolta è da BS viste le responsabilità assolte con le nostre mansioni. Aspettiamo fiduciosi che il contratto, a rinnovo semestrale, arrivi sperando che questa situazione venga risolta dalla nuova azienda AST".

Solidea Vitali Rosati