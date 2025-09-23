Sanità, infrastrutture e novità. Ad Acqualagna i temi ’sensibili’

Nel pomeriggio di sabato si è tenuto ad Acqualagna un incontro con i candidati di Fratelli d’Italia: Francesco Baldelli e Annachiara Mascarucci e Nicola Luzi. "Le tematiche trattate hanno spaziato- fa sapere Nicola Luzi -dalle infrastrutture, alla sanità e allo sviluppo dei territori interni, opere realizzate con finanziamenti messi in campo nei 5 anni del governo Acquaroli anche nel territorio di Acqualagna, una delle Capitali marchigiane del Tartufo, che è stata sede della storica firma del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha stanziato la cifra record di 532,5 milioni di euro, in gran parte destinati ad opere infrastrutturali".

"Si è parlato del nuovo piano sociosanitario - continua Luzi - che oltre a prevedere il potenziamento degli Ospedali di Comunità, uno dei quali è in corso di costruzione a Cagli (investimento di 14,8 milioni di euro a cui si aggiungono i 4 milioni di euro per la ristrutturazione del presidio Celli), vede in progetto una nuova rete di emergenza urgenza e una sanità diffusa e di prossimità che farà capo a quattro Ospedali di riferimento: Urbino - dove è in corso di realizzazione il nuovo Polo delle Emergenze e urgenze presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia per un valore di 24,5 milioni di euro, Pesaro - con l’avvio proprio in questi giorni del cantiere per il nuovo ospedale, atteso da 57 anni, e che con i suoi 209 milioni di euro di investimento già disponibile rappresenta la più grande opera pubblica della storia della Regione Marche, Fano dove è in corso di realizzazione il nuovo Polo delle Emergenze e urgenze presso l’Ospedale Santa Croce per un valore di 25,5 milioni di euro, Pergola - con la ristrutturazione dell’Ospedale Santi Carlo e Donnino già ben avviata per un valore di 30 milioni di euro. Tutti questi interventi in simbiosi con le Case della salute".

"Infine- conclude il consigliere Luzi- gli investimenti senza precedenti sulla direttrice Fano-Gubbio". am. pi.