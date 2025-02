Sanità, l’Udc bacchetta Biancani: "Si dimostri più lungimirante"

La sezione dell’Udc di Cagli è critica con il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. "Consigliamo Biancani, che fino poco tempo fa era consigliere regionale - scrive in una nota il partito dello scudocrociato - di avere uno sguardo più lungimirante e non fermarsi alla sola difesa del proprio orticello. Da Sindaco del capoluogo di provincia come pure da ex Consigliere regionale dovrebbe sapere bene che le problematiche del territorio si intersecano tra loro ed auspicabilmente si integrano. Conosciamo tutti i problemi della sanità pubblica nella nostra provincia, nelle varie regioni ed in generale in tutto il Paese, sono frutto di scelte a nostro giudizio spesso errate, di tagli, di blocco delle assunzioni, della errata programmazione dei decenni passati. Salta agli occhi la carenza di personale medico che si è evidenziata in questi ultimi anni con il raggiungimento dell’età pensionabile da parte di tanti validi professionisti. La attuale drammatica carenza di medici -come ha ben spiegato con onestà intellettuale il Presidente della Regione Puglia Emiliano-: "è frutto di una mancata programmazione degli ultimi vent’anni" tanto che ora ovunque, in tutte le Regioni d’Italia a prescindere dal colore delle amministrazioni si è costretti a ricorrere anche a personale esterno assunto a contratto e con un aggravio di spesa notevole. Nella nostra provincia si aggiunge il tema annoso della concentrazione di servizi e risorse sulla costa, l’appunto di non poter pretendere l’ospedale sotto casa dovrebbe valere per tutti". "Lamentarsi – continua l’Udc - come fa Biancani del fatto che l’Ospedale di Pesaro non avrà il Primario di Ostetricia e Ginecologia mentre questa figura ci sarà a Fano ed Urbino ci sembra sia come "lamentarsi del brodo grasso". Due Ospedali doppioni a soli 10 Chilometri di distanza sono uno schiaffo agli altri territori dove quasi ovunque non manca solo il primario, ma da alcuni anni anche l’Ospedale. Come si può chiedere che tutto sia doppio tra Pesaro e Fano anche nelle figure apicali invece di integrarsi e differenziare, senza rendersi conto che con la attuale dotazione di personale tutti debbono fare dei sacrifici?".