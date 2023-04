Sanità, Manocchi replica a Seri: "Con Acquaroli invertita la rotta"

"Il governo Acquaroli inverte la rotta della sanità fanese assicurando il mantenimento dei servizi, il potenziamento dei reparti e l’ammodernamento delle strutture". Così la coordinatrice di Fratelli d’Italia Fano, Loretta Manocchi, reagisce alle critiche del sindaco Massimo Seri sul Piano socio-sanitario regionale. "Seri ha la memoria corta – prosegue – e non si ricorda quando, insieme ai colleghi del Pd di Fossombrone e Pesaro, gli ospedali, compreso il Santa Croce, li voleva chiudere: allora eseguiva gli ordini della scuderia Pd. Grazie alla giunta Acquaroli, Fano si è scrollata di dosso la sudditanza psico-politica nei confronti di Pesaro, riacquistando la dignità che le spetta".

E ancora Manocchi: "In vent’anni, grazie alla sinistra, lo smantellamento e la quasi chiusura dei nosocomi è di fatto avvenuta, in vista dell’ospedale unico. Con il governo Acquaroli, invece, si è invertita la rotta". "Ultimamente il sindaco Seri – aggiunge Andrea Montalbini, dirigente di FdI – è così impegnato a tappare le falle della sua giunta e a fare da pacere tra le ‘bande rivali’ della maggioranza da aver dimenticato di studiare gli atti della Regione dove è scritto che la sanità fanese non sarà più suddita di ‘Ricci&Compagni’ ma avrà una dignità al pari a Pesaro ed a Urbino. Anche a Fano ci sarà una nuova integrazione tra sanità territoriale e ospedaliera per una migliore gestione integrata delle risorse e una maggiore autonomia. Dopo Pasqua è previsto un incontro della Regione a Fano". A Seri che protesta con la Regione per aver convocato Fano, dopo Pesaro e Urbino, replica il consigliere regionale Luca Serfilippi: "Più appuntamenti di confronto manifestano la volontà di ascoltare ogni singola esigenza territoriale, il nuovo piano sarà una garanzia per la città".

"È sorprendente – prosegue Serfilippi – che Seri dopo anni di torpore e di silenzio all’improvviso si risvegli lanciandosi in una sterile e stucchevole polemica nei confronti della Regione. Sarebbe stato più utile se, nel tempo, avesse tutelato gli interessi di Fano e delle vallate del Cesano e del Metauro, invece che accondiscendere alla volontà di Ricci e del Pd pesarese. Seri stia tranquillo, non ci comporteremo mai come le giunte regionali di centrosinistra a guida Pd che, per stessa ammissione del sindaco, hanno spogliato di competenze e tecnologie il Santa Croce. La volontà della giunta regionale è un serio potenziamento dell’ospedale di Fano che non si limiterà solo ad un semplice intervento di edilizia sanitaria".

Anna Marchetti