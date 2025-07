Sanità: Minardi e Ruggeri accusano

La sanità fanese al centro del Consiglio regionale: merito di due atti, uno a firma di Renato Claudio Minardi (Pd) sulla sospensione del day hospital oncologico nella giornata di sabato, e l’altro da Marta Ruggeri (5 Stelle) sulla mancata previsione di posti letto per la creazione di un centro residenziale per malati di Alzheimer. "Il servizio di day hospital oncologico nella giornata di sabato va immediatamente ripristinato – tuona Minardi –. La sua chiusura rappresenta un grave errore e segna l’ennesimo ridimensionamento delle prestazioni del Santa Croce di Fano. Questo taglio di personale ridimensiona l’attività e la capacità assistenziale oncologica del Santa Croce e ciò, purtroppo, si ripercuote non solo su Fano, ma anche sui cittadini delle vallate del Cesano e Metauro".

Amareggiata anche Ruggeri, che a proposito della autorizzazione di posti letto residenziali in provincia, osserva: "Saltamartini penalizza Fano per premiare i fedelissimi, ovvero Pesaro e Senigallia, che hanno assorbito quasi il totale dei nuovi posti letto residenziali autorizzati". Invece Fano, "nonostante le continue promesse e un’esigenza evidente e documentata", non ha avuto nulla. "Solo a Fano – sottolinea – sono mille le persone che convivono con forme di demenza". Da anni si discute di un progetto per realizzare una struttura residenziale per malati di Alzheimer a Fano, per il quale la Fondazione ha già un progetto e le risorse necessarie. Ma senza posti letto convenzionati dalla Regione, il progetto non può decollare.