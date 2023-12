"Sanità, nessuna rassicurazione. Per Fano un ruolo da gregario"

"Del tutto inutile". Questo il giudizio che il socialista Tiziano Busca (foto) riserva all’incontro a Fano con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, gli assessori Filippo Saltamartini e Francesco Baldelli, e la direttrice generale dell’Azienda sanitaria (Ast 1) Nadia Storti. Inutile – spiega – perché "non è servito alla Città e ancor meno agli operatori del Santa Croce che tanto ne sapevano e tanto ancora ne sanno. È servita invece alla giunta regionale per la passerella “del faremo” ma anche per dare qualche “buffetto” alla assenza di idee e di progetto alla nostra Amministrazione Comunale".

Secondo Busca il problema è "la mancata visione politica della Giunta, che relega ancora una volta Fano nella posizione di “gregario provinciale” perché incapace di far valere politicamente alcuni asset: Terza città delle Marche, struttura di pregio e riferimento prima che venisse smontata a favore di Pesaro, servizi che seppur limitati sono ancora di eccellenza". Il tema che si apre, ora, è nel piano aziendale in via di definiziona: "Il pressing vero va fatto sulla definizione degli assetti organizzativi che sono nelle competenze della direttrice Storti. Ma oltre alla funzione tecnica del direttore Ast, anche la politica, se ha la forza, batta un colpo!"

Busca chiama alle armi: "Per noi socialisti – ammonisce – Fano deve rivendicare un ruolo non solo legato alla realtà provinciale, che per larga parte è immaginabile tra Fano e Pesaro: area medica e specialistica di medicina a Fano, area chirurgica elettiva ed emergenza a Pesaro. Ma Fano deve riprendere la sua naturale vocazione di rapporto organico con l’Università di Ancona divenendo il naturale contenitore delle specialistiche della Università di Medicina che vive insieme alla struttura di Torrette una forte difficoltà di gestione e risorse. Un Polo Medico Universitario legato ad Ancona diviene anche strumento che rafforza ed integra la presenza dei corsi di laurea che esistono a Fano della Università di Urbino di Biotecnologie".

"Un governo della città consapevole – conclude – si esercita attraverso idee e battaglie che sono la ragione della politica che deve tornare a svolgere la funzione di dialogo con i cittadini per accompagnarli sulla strada della consapevolezza e non delle pulsioni emotive. Altrimenti si corre il rischio – conclude Busca – di trasformare Fano in una Città di sonnambuli e cieca di fronte ai grandi sconvolgimenti come se ciò che è sotto gli occhi di tutti non ci tocchi".