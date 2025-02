"Sanità, noi lavoratori siamo stati ingannati"

Le agenzie interinali pare non vogliano levare le tende dagli ospedali dell’Ast Pesaro e Urbino, nonostante per le mansioni amministrative che coprono coi propri dipendenti l’azienda abbia bandito un concorso e già iniziato ad assumere personale. A indignarsi per questa cosa che ritengono assurda, sono vari ex dipendenti delle stesse interinali, non vincitori del concorso, che mesi fa si sono licenziati perché era stato detto loro da Ast che di lì a poco le agenzie non avrebbero più lavorato per la sanità pubblica della nostra provincia.

"Noi vogliamo sapere – dice Vittoria Rizzo, già addetta al cup all’ospedale di Urbino – perché ancora l’agenzia è ancora lì e lavora, mentre avevano annunciato di toglierla e fatto appositamente il concorso proprio con questo fine. Se ci avessero detto che le tenevano, avremmo continuato, invece ci hanno indotto a licenziarci per poi proseguire l’appalto con l’agenzia. Ormai non ci interessa più tornare a lavorare lì, vogliamo solo che levino l’agenzia, come hanno promesso più volte". Rizzo ha lavorato da precaria per 14 anni all’ospedale di Urbino, attendendo con speranza il concorso promesso dall’Ast per stabilizzarsi: "Nel marzo 2024 – prosegue – è stato fatto un concorso per amministrativi, teoricamente per assumerci, ma l’hanno aperto a tutti, con requisiti molto bassi. Su 150 partecipanti, sono passate 35 persone, ma di noi interinali l’hanno passato solo in cinque su una trentina. E purtroppo io, come altri, non l’ho superato. A settembre 2024 Ast ha iniziato ad attingere molto lentamente dalla graduatoria, e contemporaneamente ha promesso di togliere l’agenzia interinale. Risultato? Siamo a febbraio 2025 e ancora l’agenzia opera nei nostri ospedali". Ma quasi tutti i dipendenti non vincitori del concorso nel frattempo si sono licenziati.

Conclude Rizzo: "Visto che facevano i proclami che tempo un mese o due e le agenzie sarebbero state tolte, io a settembre 2024 mi sono licenziata, e altri prima e dopo di me. Il risultato è che l’agenzia ha dovuto assumere altre persone, sempre precarie ma senza esperienza, che stanno continuando a rinnovare di mese in mese. Ultimamente poi Ast, dopo aver esaurito la graduatoria del concorso, sta attingendo all’ufficio di collocamento, ma lì per avere un buon punteggio bisogna aver avuto un reddito molto basso negli ultimi anni, cosa che io e altri, che abbiamo lavorato fino al 2024, non abbiamo".

Vittoria ed altri hanno nel frattempo fatto causa ad Ast e all’agenzia per abuso di precariato, e la prima udienza è fissata per fine marzo. "Siamo una decina – ci dice Serena Boiani, un’altra rimasta esclusa dal concorso – tra addetti cup, amministrativi di radiologia e laboratorio analisi, centralinisti, anche corrieri come il collega Giuseppe Del Popolo. Abbiamo lavorato per anni in tutta la provincia, da Urbino a Fossombrone. Io ho lavorato quattro anni e mezzo come interinale nella radiologia di Fossombrone. Abbiamo chiesto un incontro con il responsabile del personale dopo i risultati del concorso, in seguito al quale eravamo ovviamente delusi, il quale ci ha ricevuto dicendoci che purtroppo non poteva fare niente, ma che garantiva che le agenzie sarebbero state eliminate da lì a poco. Quindi a giugno mi sono licenziata. Ma ad oggi ancora sono lì a lavorare, alla faccia dei due mesi; se ce lo avessero detto, magari ora anziché essere disoccupati un lavoro ce lo avremmo, finché fosse durato".

Giovanni Volponi