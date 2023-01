Sanità, premiati i precari "Ma adesso stabilizzateci"

Sette erano i nani e non i precari pesaresi urbinati della sanità aventi diritto alla premialità Covid. Finalmente dopo mesi di lotta, i lavoratori – 39 interinali in servizo a maggio 2021 all’interno dell’Area vasta 1 – hanno avuto ragione: ieri, in Consiglio regionale, l’assessore Filippo Saltamartini (Lega) ha riconosciuto l’errore nel conteggio del personale avente diritto, commesso da Asur Marche. L’errore, fino ad oggi, ha determinato la mancata corresponsione della premialità Covid – 791 euro procapite – ai 39 lavoratori in servizio nei presidi sanitari dell’entroterra ex Area Vasta 1. "Il problema è sorto – ha detto l’assessore Saltamartini – per il fatto che l’Asur Marche ha segnalato al Ministero della salute 7 lavoratori aventi diritto, invece che i reali 39. Non vi è nessun dubbio – ha concluso –: ai lavoratori sarà corrisposto quanto dovuto. Sarò vigile e attivo affinché la liquidazione avvenga nel minor tempo possibile". Tutto bene, se non fosse che l’errore, materialmente è emerso all’attenzione dei diretti interessati, grazie a Valentina D’Addario del sindacato Cgil Nidil, a novembre 2021. Da allora, perché l’assessorato riconoscesse l’errore, c’è voluto oltre un anno. Perché? Eppure all’Asur Marche sarebbe bastata una ricognizione veloce per innescare l’iter in autotutela ed...