Sanità, promesse mancate I 5 Stelle mettono in fila tutti i bluff del centrodestra "Basta alibi dopo 2 anni"

"Dovevano... e invece...". Come una litania dei desiderata incompiuti, i rappresentanti sul territorio del Movimento Cinque Stelle, capeggiati dalla capogruppo in Regione e coordinatrice Marta Ruggeri (foto), hanno messo in fila, ieri mattina, tutti i temi più controversi al centro del dibattito sanitario. Per concludere che, a distanza di due anni e mezzo di governo, non esistono alibi, ed è il momento che i cittadini ne prendano consapevolezza. Banchetti informativi compariranno in tutta la provincia, debuttando mercoledì 13 a Fano per poi toccare, ogni sabato, nell’ordine: Gabicce, Pesaro, Fossombrone, Cagli, Vallefoglia, Urbino, Urbania, Mondolfo, Sassocorvaro e Pergola.

"Siamo al giro di boa – ha esordito Ruggeri –: i tempi sono maturi per un bilancio di metà mandato sul tema su cui il centrodestra ha vinto le elezioni, cioè la sanità. Ma le promesse sono state tutte disattese". "Dovevano riaprire i piccoli ospedali dell’entroterra – ha detto Gloria Mei, consigliera di minoranza a Fossombrone –, ma a Fossombrone continuano a mancare il Punto di Primo Intervento e i reparti ospedalieri, mentre Sassocorvaro e Cagli si mantengono solo per la presenza dei privati". "Dovevano difendere la sanità pubblica – ha incalzato Claudia Vanzolini, capogruppo a Pesaro –, ma hanno stracciato ogni record nei finanziamenti a favore della sanità privata: oltre 160 milioni nel 2021, superando persino Ceriscioli che si era “fermato” a 155 milioni. E dovevano valorizzare il personale dipendente, ma hanno spalancato le porte alle cooperative". E poi, il nuovo ospedale di Pesaro da 170 milioni di euro e 400 posti letto, del quale però non esiste ancora un bando; e il depotenziamento della sanità territoriale: "Honno chiuso – ha detto Evaristo Mandrelli, consigliere a Gabicce, con Lorenzo Lugli di Pesaro e Angelo Petrella capogruppo a Gradara – o depotenziato una decina di guardie mediche in provincia, andando a intasare i pronto soccorso e impedendo alle ambulanze di concentrarsi sulle emergenze. Dovevano ridurre la mobilità passiva, ma la provincia continua a detenere il record regionale pesando sulle casse pubbliche per 40 milioni di euro l’anno". Il fanese Tommaso Mazzanti ha sottolineato la carenza di posti letto: "Dovevano potenziare la dotazione per acuti e post-acuti, ma la nostra provincia detiene ancora il primato negativo di soli 2,97 posti letto per 1000 abitanti su una media regionale di 3,7. Dovevano tagliare le liste d’attesa, ma in alcuni casi i tempi sono addirittura aumentati. Dovevano completare la rete del 118, ma in provincia non è ancora stato implementato il servizio dell’automedica, e le postazioni con una sola ambulanza (medicalizzata) in orario notturno, come quella di Fano, rischiano di rimanere scoperte". Infine Cinzia Ferri, sindaca di Montelabbate, ha posto l’accento sulla necessità di tutelare il personale medico e infermieristico, "che se non partecipa ai bandi, o peggio se ne va, evidentemente è perché la nostra sanità non è attrattiva". Insomma, una bocciatura su tutta la linea per chi giurava di rimettere in sesto la sanità marchigiana.

Benedetta Iacomucci