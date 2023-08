"Sanità provinciale frammentata in tanti doppioni"

Meglio un ospedale forte o tanti piccoli doppioni deboli? Se lo chiede Rosetta Fulvi, segretaria provinciale del Pd, che osserva: "Fratelli d’Italia dimentica che i progetti in corso sono in coerenza al precedente piano socio sanitario del centrosinistra, che a Fano prevedeva proprio un ospedale vocato sull’emergenza. Ma mentre il precedente piano aveva le idee chiare e prevedeva l’Azienda Ospedaliera con un ospedale nuovo di oltre 600 posti tra Fano e Pesaro, l’ospedale di Fano per l’emergenza, l’ospedale di Urbino e quello di area disagiata di Pergola, il nuovo piano sanitario della destra priva definitivamente il nostro territorio dell’Azienda Marche Nord e ripropone un ospedale nuovo a Pesaro (di neanche 400 posti letto), l’ospedale di Fano, di Urbino e di Pergola". "La domanda, a cui non si risponde, è: cosa resterà nell’ospedale di Fano che è una struttura sanitaria di grande tradizione? Quali prestazioni rimarranno? Con quale personale visti gli inevitabili doppioni tra strutture? Quale qualità è possibile

garantire senza investire risorse nella gestione?" In base al vecchio accordo "l’ospedale di Fano – spiega Fulvi – avrebbe continuato a svolgere funzioni sanitarie integrate con il nuovo ospedale e la restante rete. Il piano prevedeva che Fano avrebbe erogato le seguenti prestazioni: specialistica e diagnostica di alto livello. Mentre oggi nulla è chiaro".

"La domanda nasce spontanea: per la sanità provinciale e in particolare per la costa è meglio una Azienda Ospedaliera con un grande ospedale (con funzioni di secondo livello) simile a quello di Torrette e uno più piccolo ma integrato e dedicato particolarmente alle emergenze, o due piccoli ospedali con tanti doppioni, con l’evidente necessità di andare a curarsi fuori provincia eo regione?"