Sanità, Ricci attacca: "Le cose non vanno: c’è una emergenza"

"Basta Marche che vanno a Roma a prendere gli ordini". È categorico l’eurodeputato dem Matteo Ricci, che ieri a Urbino, in una tappa del suo tour in vista delle prossime regionali (è candidato alla presidenza), ha incontrato i cittadini sia nel popolare viale del mercato ("Ho sempre fatto politica in modo popolare e ho sempre battuto i populisti", ha detto), sia in un incontro curato dal Pd urbinate. Com’è nel suo stile, Ricci anche a Urbino è andato subito all’attacco, focalizzandosi sui grandi temi, a partire dalla visibilità internazionale della Regione: "Vogliamo far contare le Marche, che purtroppo rimangono una regione semi sconosciuta. Sono stanco di andare in giro per l’Europa e spiegare dove siamo. È una regione che non conta nulla sul piano nazionale ed europeo. Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza amministrativa e quella politica nazionale ed europea che ho fatto in questi anni per rendere le Marche forti. Dico basta agli ordini impartiti da Roma, abbiamo bisogno di Marche orgogliose, protagoniste, che a prescindere da chi governa abbiano la forza per chiedere risorse e mettere avanti le istanze della nostra terra. Abbiamo bisogno di pensare in grande, e per questo ci vuole un cambio di passo". Saranno almeno sei le liste che metteranno il simbolo nella coalizione per Ricci: "Le decideremo in queste settimane, con esponenti di tutti i territori; giovedì avremo l’incontro definitivo sul programma: è stato un lavoro lungo con tante forze politiche, associazioni e civici".

Non poteva mancare la sanità: "C’è una crisi vera, nonostante la dedizione di medici e infermieri che lavorano in condizioni incredibili con turni massacranti. Le cose non vanno: lo dimostrano gli episodi di cronaca, come un signore fermo tre giorni al pronto soccorso di Urbino o un altro ben sei a Macerata; lo dimostrano anche i dati, come il fatto che in cinque anni sono aumentate le liste d’attesa, tante persone devono aspettare mesi o anni per essere visitate o per un intervento. È aumentata la mobilità passiva: si spendono milioni di euro per curare i marchigiani in Emilia Romagna e in Lombardia. E un marchigiano su dieci ha smesso di curarsi, non trovando risposta nel pubblico e non avendo i soldi per andare dal privato. C’è un’emergenza sanitaria vera, una questione che non è di destra o di sinistra: significa semplicemente essere responsabili", la frecciata ad AcquarolI. Nella foto, Ricci con alcuni sostenitori di Urbino.

Giovanni Volponi