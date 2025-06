"Sanità, Ricci ci dica cosa farà"

"Ricci ci dica cosa intende fare sulla sanità". E’ il succo delle domande che pone Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio e coordinatore provinciale di Base Popolare, il partito dell’ex governatore Gian Mario Spacca che ha deciso di sostenere Acquarolialle regionali (anche se diversi fuoriusciti hanno preferito Ricci).

"Con il rispetto dovuto a chi aveva manifestato interesse per aprire un dialogo con il partito che rappresento – scrive Petrucci – vorrei sottoporre all’onorevole Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, qualche domanda e precisamente: Primo. Il suo iniziale interesse a dialogare con Base Popolare è improvvisamente venuto meno. C’è stato un suo ripensamento o ha dovuto subire qualche veto? Secondo. Acquaroli ha cambiato profondamente, in favore dell’entroterra, l’organizzazione sanitaria regionale. Se sarà presidente, pensa di riformare la riforma o di portare avanti l’assetto attuale? In caso affermativo può dire ai cittadini cosa intenderebbe confermare e cosa cambierebbe? Terzo. Quando era sindaco di Pesaro si era accorto che l’Azienda ospedaliera Marche Nord stesse mancando sia l’obiettivo di ridurre le liste di attesa sia quello di ridurre la mobilità passiva avviando l’Azienda alla inesorabile sua soppressione? Quarto. Quando era sindaco, era a conoscenza della fuga dal San Salvatore di più di 15 fra primari e dirigenti medici di riconosciuto, grande livello professionale e con loro infermieri e staff? In caso affermativo, ha fatto qualcosa per ovviare a questo fenomeno o ha voltato la faccia dall’altra parte affermando che con la sanità non si sarebbe sporcato le mani? In attesa di risposta, desidero informarla che l’Ospedale di Comunità di Mombaroccio - come altre opere di edilizia sanitaria – è in fase molto attiva di realizzazione per cui ho fin d’ora il piacere di invitarla all’inaugurazione – la conclusione – visto che di inaugurazione di nuove strutture ospedaliera non ha molta esperienza".