Sanità, Tannino:: "Cancellieri incolpa i pazienti per i disservizi"

Il vicesindaco di Urbania, Annalisa Tannino, replica al consigliere regionale della Lega Giorgio Cancellieri, che l’aveva accusata di parlare di sanità per fini elettorali: "Ritengo incredibili - dice Tannino - le dichiarazioni del consigliere Cancellieri, che, pur di non ammettere il fallimento totale delle politiche sanitarie nell’entroterra, dà la colpa dei disservizi e dei disagi addirittura ai pazienti che utilizzerebbero in maniera impropria il pronto soccorso. Come se, ricordiamo, il tempo di attesa medio non andasse dalle 10 alle 14 ore"

C’è poi il punto sull’assenza dei medici e la difficoltà della loro formazione: "Cancellieri ci spieghi allora perché non sono stati rinnovati i contratti ai medici delle Rsa nel distretto di Urbino, visto che questi medici erano stati trovati - prosegue Tannino -. Capisco tutti i problemi economici legati al mondo della sanità, ma tagliare proprio sull’emergenza urgenza significa creare grosse difficoltà ai medici del 118, alle guardie mediche e al pronto soccorso: vuol dire davvero giocare con la pelle delle persone e non c’è colore politico che tenga in questo caso. Che quanto ho detto non sia dovuto a fini elettorali lo hanno dimostrato anche tutti i sindaci dell’alta valle del Metauro i quali, senza distinzione politica, alcune settimane fa hanno scritto una lettera ad Acquaroli e Saltamartini sulle criticità sanitarie del territorio. Non solo non abbiamo mai avuto una risposta ma, anzi, c’è stato peggioramento dei servizi. Il motivo che mi muove a parlare dell’emergenza sanitaria è la preoccupazione per chi non può pagare le visite e si vede negato il diritto sanitario. La Regione faccia qualcosa".

Andrea Angelini