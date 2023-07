Sanità, tensione sul caso Bartoli

"Ora aspettiamo le dimissioni di Bartoli". Lo dicono i rappresentanti delle minoranze Progetto Comune e Londei Sindaco, Gloria Mei e Fabio Londei. Scrivono le due minoranze: "Dopo le dichiarazioni del sindaco sul comportamento di Bartoli, i rappresentanti dei gruppi Progetto Comune e Londei Sindaco non possono che confermare la richiesta di dimissioni del consigliere Bartoli da presidente della commissione sanità, già fatta pervenire al sindaco. Se dichiarare che Bartoli ha sbagliato in buona fede doveva essere la difesa del sindaco al suo consigliere, beh, pensiamo che la toppa sia peggio del buco. Come può il presidente di una commissione pensare di redigere e inviare in autonomia un atto, presentandolo come se fosse stato condiviso con le rappresentanze consiliari? È incomprensibile questo atteggiamento su un tema come la sanità e per di più in un momento cruciale, in cui i tanti cittadini interessati si aspettavano quel cambiamento rivoluzionario tanto propagandato dall’attuale Giunta Regionale. Quello del consigliere Bartoli è stato un atto gravissimo, peggiorato dal fatto che per 10 mesi non ha mai riunito la commissione e per di più senza neanche rispettare un precedente documento unitario approvato in consiglio. Così il sindaco ha dovuto ufficialmente ritirare l’atto di Bartoli perché nullo, proprio quando la commissione sanità regionale sta vagliando gli emendamenti a un Piano sanitario che non vede alcuna novità per il nostro ex-ospedale. Ci sono state settimane dopo l’approvazione del Piano in Giunta Regionale per trovarsi e insieme decidere una strategia, ma neanche alla richiesta della nostra lista del 6 luglio di riunire urgentemente la commissione comunale siamo stati ascoltati, anzi, il presidente Bartoli non ci ha neanche risposto. Ora, a pensar male si fa peccato, diceva qualcuno, ma certo noi dei due gruppi di minoranza Progetto Comune e Londei Sindaco non avremmo mai votato un emendamento che non prevedesse il ritorno alla rete ospedaliera in luogo di quella territoriale, perché questo è l’unico modo per avere qualcosa di concreto, tutto il resto sono chiacchiere".

a. b.