Sanità, tutte le richieste dell’Alto Montefeltro

Nei giorni scorsi si è svolto in Regione ad Ancona un importante incontro sui servizi sanitari dell’alto Montefeltro. Presenti gli amministratori dell’Alto Montefeltro, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e la direttrice dell’Azienda Territoriale Pesaro-Urbino, Nadia Storti. Dopo l’incontro gli amministratori dell’Alto Montefeltro elencato le loro richieste.

"Abbiamo rivendicato – dicono gli amministratori – i servizi sanitari essenziali, necessari ed imprescindibili per il nostro territorio. I prossimi mesi saranno fondamentali per ottenere Il Punto di Primo Intervento a Sassocorvaro che funzioni veramente, con una diagnostica operativa (esami del sangue, ecografie, radiografie...) che sia un vero filtro prima dell’ospedale di Urbino per un territorio che, contemplando anche la valle del Metauro e Sestino, supera i 30.000 abitanti, ai quali vanno aggiunti i turisti sempre più numerosi, e con una viabilità difficile. Il mantenimento dei 40 posti letto per attività di riabilitazione al Santo Stefano di Macerata Feltria con un budget adeguato che lo permetta. E un presidio di riabilitazione fondamentale per tutto il nostro territorio, dove accedono pazienti da tutta la Provincia. Un reparto di Cure intermedie a Sassocorvaro dove i nostri ammalati possano essere ricoverati senza doversi spostare a Cagli o a Pergola. L’implementazione dell’attività ambulatoriale nel poliambulatorio di Macerata Feltria, in particolare per quattro specialità veramente importanti come l’ambulatorio ortopedico, diabetologico, chirurgico e quello cardiologico, le prime tre mancanti e quest’ultima attualmente solo a pagamento. Il mantenimento dell’importante servizio di Radiologia presso Macerata Feltria, uno dei pochi esempi di telemedicina di tutta la provincia. La certezza che non succeda più che le attività della Villa Montefeltro a Sassocorvaro rallentino o siano addirittura sospese come successo nei mesi da novembre a gennaio, per la carenza del budget regionale. Tale sospensione ha creato gravi disagi ai nostri concittadini. L’apertura di un punto prelievi ematici settimanale a Carpegna e a Piandimeleto. La presenza dell’Infermiere di Comunità anche nei Comuni del Montefeltro dove ancora non è presente".

La nota prosegue: "Il ripristino, nell’ambito dell’Adi, assistenza domiciliare integrata, della presenza a domicilio, per le persone non deambulanti, oltre che degli infermieri anche dei medici, in particolare il chirurgo, il neurologo e il fisiatra. Riguardo al 118 di Sassocorvaro attualmente sui 60 turni di lavoro mensile, in almeno 15- 20 di questi l’ambulanza è senza medico". Infine: "Durante l’incontro abbiamo ottenuto rassicurazioni che ci fanno ben sperare. Vigileremo perché questi impegni presi vengano mantenuti e rapidamente realizzati!". All’incontro hanno preso parte anche Andrea Spagna, sindaco di Frontino e Presidente dell’Unione Montana Montefeltro, Daniele Grossi sindaco di Sassocorvaro-Auditore e presidente dell’ambito Sociale n.5, Luciano Arcangeli sindaco di Macerata Feltria, Mirco Ruggeri sindaco di Carpegna, Luca Pasquini assessore alla cultura e politiche sociali e sanitarie del Comune di Carpegna e Medico di Medicina Generale di Carpegna e Frontino, Emanuela Ercolani vicesindaco di Piandimeleto e assessore alle politiche sociali e sanitarie, Assunta Paolini sindaco di Pietrarubbia, e altri sindaci collegati online.

Amedeo Pisciolini