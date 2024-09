Sanità: "Una vallata dimenticata"

"La situazione della sanità nella regione Marche, ma in particolare nella vallate dell’Alto Metauro, è drammatica e negli ultimi due anni è peggiorata notevolmente con un taglio dei servizi impressionante": la disamina dell’assessore alla salute e politiche sociali del comune di Urbania Annalisa Tannino non lascia spazio all’ottimismo. L’ultima notizia in ordine di tempo è quella del medico del Rsa di Urbania, Sant’Angelo in Vado e Macerata Feltria a cui non è stato rinnovato il contratto: "È una beffa, a lui non hanno rinnovato il contratto e i suoi compiti è stato chiesto che vengano riversati sui medici di famiglia che già sono in forte carenza e sotto pressione continua. Questo è solo la goccia che fa traboccare il vaso perché negli ultimi due anni veniamo da guardie mediche assenti, ambulanze medicalizzate senza medico a bordo, ambulatori specialistici senza specialisti. Solo a Urbania negli ultimi due anni abbiamo perso oculista, cardiologo, otorino, dermatologo e il centro di diabetologia che doveva essere fermato per il periodo Covid ma non ha mai riaperto nonostante gli appelli che abbiamo fatto. Il Cup regionale versa in una condizione che è sotto gli occhi di tutti: dire che è in tilt è dire poco perché ogni giorno raccogliamo storie di disservizi tra visite che o vengono assegnate a un anno di distanza oppure ci viene detto che non possono proprio essere prenotate. Il cittadino a questo punto scopre che basta rivolgersi al privato per avere la stessa visita a pagamento a distanza di pochi giorni, vedendo le strutture private dove lavorano medici ospedalieri o in pensione che con efficienza ricevono pazienti a distanza di pochi giorni con una fila continua e ordinata, mentre nel pubblico questo non succede".

La sanità diventa cruciale tanto più nell’entroterra: "La nostra è una vallata che conta 25mila abitanti senza più nemmeno i servizi di base. Noi amministratori siamo totalmente inascoltati dalla Regione Marche e non si vede nemmeno la luce infondo al tunnel. Data la situazione viene meno anche il filtro essenziale e territoriale dei vari presidi verso il pronto soccorso di Urbino. È chiaro che in questa situazione il cittadino va in pronto soccorso perché non sa a chi rivolgersi sul territorio e il pronto soccorso esplode. Capita anche che la gente rinunci, pur stando male, a recarsi lì perché sa che ci sono attese anche di dodici ore. Questa situazione mette in pericolo vite umane".

Andrea Angelini