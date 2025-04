"Sanità, Urbino isolata. Colpa di Acquaroli"

"Nella sanità Urbino è sempre più isolata, per colpa della giunta Acquaroli". Per Gianluca Carrabs, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, la riforma sanitaria marchigiana si basa su una visione "antiquata, mediocre e provinciale". Dice Carrabs in una nota: "La sanità pubblica è in competizione con quella privata nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, per questo le Regioni virtuose investono in sanità pubblica creando aziende ospedaliere ed ospedali di secondo livello, in grado di dare risposte efficienti ai bisogni di salute dei cittadini che sono sempre più numerosi e complessi. Ma la nostra giunta di destra ha demolito l’unica azienda ospedaliera della provincia ed il progetto di un ospedale di eccellenza per creare un’unica azienda sanitaria provinciale dove sono previsti solo ‘stabilimenti ospedali’ di primo livello, dirottando ad Ancona o fuori Regione i casi complessi. Al contrario le Marche dovrebbero uscire da questa mediocrità ed investire sulla sanità pubblica d’eccellenza perché, a differenza di Acquaroli e Saltamartini, noi crediamo che la sanità pubblica sia lo strumento per garantire ai cittadini quel diritto alla tutela della salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione".

Prosegue Carrabs: "Altro tratto distintivo di questa giunta, oltre la mediocrità, è l’incompetenza. Dimostrazione evidente è l’imbarazzante teatrino andato in scena sulla medicina d’urgenza dell’ospedale di Urbino (MURG). Prima la aprono, poi dal 1° maggio la chiudono. Per l’assessore Saltamartini i posti di medicina d’urgenza saranno spostati in medicina di base perché finora i ricoveri in MURG erano stati disposti ‘impropriamente’ e quindi quei pazienti curati fino ad oggi in medicina d’urgenza potevano essere curati anche in un reparto a più bassa complessità. Con questa dichiarazione incompetente, l’assessore offende profondamente i medici del pronto soccorso e della MURG, accusandoli di non aver saputo valutare la gravità della patologia e di aver disposto impropriamente dei ricoveri in un reparto piuttosto che in un altro. Vorremmo a questo punto chiedere alla Giunta come farà a trovare i medici e gli infermieri per far funzionare tutte le palazzine che sono in cantiere quando non sono in grado nemmeno di garantire i servizi nelle strutture esistenti e come faranno ad attrarre medici quando, per nascondere le proprie responsabilità, gettano fango su di essi accusandoli di disporre ricoveri impropriamente".