Sanità, va in pensione la dottoressa. Patrizia Mattei

La pensione è un’importante tappa nella vita e chiude un grande capitolo e lascia spazio ad un altro. Oggi non se va un medico che ha curato tanti pazienti, si congeda la dottoressa Patrizia Mattei che ha guidato il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della AST Pesaro Urbino per 26 anni con determinazione e grandissima professionalità. Il suo lavoro ha servito costantemente la nostra provincia. Un lavoro che non si vede, che non arriva ai giornali, che raramente riceve riconoscimenti pubblici. E allora oggi noi del Dipartimento di Prevenzione AST Pesaro Urbino desideriamo ringraziarla pubblicamente per il suo prezioso lavoro.

Grazie, Patrizia.

Il Dipartimento di Prevenzione