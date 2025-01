Sanità verso una medicina di prossimità: "Potenzieremo i servizi territoriali"

di Giovanni VolponiÈ tornata a riunirsi ieri la Conferenza dei sindaci dell’Ast 1, e lo ha fatto nella città ducale, al secondo ‘vis-à-vis’ dopo circa cinque anni di stop (il primo, qualche mese fa, fu per l’elezione del presidente). E dal confronto i trentanove sindaci presenti su 50 totali sono usciti per la maggior parte soddisfatti dalla lunga spiegazione che il direttore generale Alberto Carelli ha fornito sulle linee guida del futuro atto aziendale, un lungo discorso in cui il dirigente ha cercato di semplificare e rendere chiare le tante problematiche della sanità, i paletti economici, le regole imposte dall’alto e la visione dell’assessorato alla sanità marchigiano.

"È stato un confronto positivo – ha detto Carelli – in cui ognuno ha espresso le proprie opinioni e io ho cercato di illustrare quelle che erano le linee di organizzazione della nuova azienda sanitaria di Pesaro e Urbino. Credo che le linee programmatiche siano state comprese da tutti i sindaci e mi fa piacere che non sia stato un incontro solo formale, ma dove prima i sindaci hanno ascoltato la mia spiegazione e dove poi ci si è confrontati su alcuni problemi da risolvere come quello dell’emergenza, in cui c’è l’annoso problema di carenza del personale".

Due i punti cardine illustrati da Carelli: innanzitutto il cambiamento del sistema globale, che va verso una medicina di prossimità, verso la delocalizzazione di tutti i servizi con un potenziamento soprattutto di quelli territoriali e un mantenimento degli attuali presidi ospedalieri. "Il secondo risultato di questo incontro – conclude Carelli è la positività di questo confronto. Da oggi è ripartito un luogo in cui ci si può parlare, confrontare, informare reciprocamente, domandare e chiedere risposte, come è stato già fatto oggi su varie piccole ma importanti tematiche".

I quattro ospedali (Pesaro, Fano, Urbino e Pergola) rimarranno e verranno potenziati, mentre sui presidi di Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro e sulle case della salute i dettagli sono rimandati a prossimamente, dopo la definizione e limatura di vari dettagli ancora in corso. Presente ma scettico il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: "Vedo che ci sono sempre tante buone intenzioni e poco altro. È indubbia la professionalità di Carelli, però ancora dopo quasi cinque anni di giunta di tutte queste progettualità rimane un bel libro dei sogni. Speriamo che si realizzi, per il bene dei nostri cittadini".

Soddisfatto, alla prima da presidente, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini: "Innanzitutto abbiamo subito deliberato che la Conferenza d’ora in poi sarà a porte aperte. Il regolamento interno è stato oggetto di alcune osservazioni e modifiche, per cui l’approvazione è rimandata alla prossima seduta, che si terrà nuovamente a Urbino, un luogo che è stato apprezzato da tutti i sindaci ed è baricentrico. Credo che l’assemblea sia stata positiva perché sono emerse da ognuno osservazioni nell’interesse di tutta la comunità, senza particolarismi. Per noi sindaci è un luogo dove essere critici quando occorre e sottolineare le eccellenze che ci sono o le varie infrastrutture in via di costruzione. La prossima convocazione sarà a brevissimo e non mancherò di invitare anche il Presidente Acquaroli, l’assessore alla sanità Saltamartini e l’assessore alle infrastrutture Baldelli".

Giovanni Volponi