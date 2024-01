"Sanremo, casa mia. E vi dico chi vincerà"

Dal 1992 è una presenza fissa al Festival di Sanremo e anche quest’anno ha le valigie già pronte per trasferirsi davanti al teatro Ariston nei giorni cruciali della kermesse canora.

Daniele Bolla, 60 anni, speaker radiofonico, attore e presentatore, ha una vera e propria passione per il Festival. Negli ultimi 30 anni è sempre stato a Sanremo per intercettare cantanti e vip. "Da martedì prossimo sarò a Sanremo – racconta Bolla –, cercherò di raccontare il Festival provando a raccogliere quante più testimonianze possibili. Bisogna essere scaltri e abili a prendere la posizione migliore, con astuzia ed esperienza, sempre senza essere maleducati". In più di 30 anni hai intervistato tantissimi nomi noti. Iniziamo dal simbolo di Sanremo, Pippo Baudo. "Quando presentava il festival in una sola giornata lo intervistai quattro volte: all’uscita dall’hotel, prima di prendere il taxi, all’ingresso in sala stampa e l’ultima al dopo festival. Qui, prima che potessi fare la domanda mi ha sorriso e mi ha detto ’Ancora tu? Ormai mi manca solo di venire con me a condurre!’. Un vero signore, con ironia infinita".

Ma in quegli anni lei aveva un’arma segreta: essere il sosia di Red Ronnie.

"Non ero io a spacciarmi di Red Ronnie ma le persone che, quando avevo capelli più lunghi e occhiali da sole, mi scambiavano per lui. Una volta, in una situazione di grande calca con la gente che chiedeva autografi e foto, stanco di dire che non ero lui, mi misi a firmare qualche autografo a patto che le persone intorno lasciassero un po’ di spazio per farmi lavorare. A un certo punto però è arrivato davanti a noi il vero Red Ronnie e noi ci siamo dileguati velocemente".

E con gli ospiti internazionali come è andata?

"Ho intervistato anche celebrità mondiali come Tina Turner o Elton John. Il colpo però lo feci con Lenny Kravitz, beccato all’uscita dell’hotel. Fui il primo giornalista ad avvicinarlo e dopo due battute prese il microfono, si avvicinò ad un cane di una ospite dell’hotel e con lui si mise a cantare. La foto finì su moltissimi i giornali".

Lo scorso anno invece coi Cugini di Campagna ha rischiato di farla grossa…

"Nel pomeriggio ero con Nick Luciani, il cantante, a parlare del loro furgone Anni ‘70, un mezzo incredibile. La sera vado a prendere la mia macchina e non partiva, così mi metto a spingerla. Nel frattempo che stavo occupando tutta la carreggiata arrivano i Cugini di Campagna che dovevano andare ad esibirsi ed erano in ritardo. Io li stavo bloccando con la mia macchina e Luciani mi ha urlato che forse il suo furgone vintage era più affidabile della mia macchina moderna".

Un pronostico?

"Da quello che mi hanno anticipato gli esperti se la giocheranno Annalisa e Angelina Mango".

Andrea Angelini