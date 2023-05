’Sanremo del ballo’ è un successone Arcuri da applausi

Ha riscosso successo e richiamato tanta gente l’evento definito ‘Il Sanremo del ballo’, tenutosi al dancing Tris su iniziativa dell’Associazione Musicale Primavera, col patrocinio del Comune di Terre Roveresche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione.

Una serata di spettacolo condotta dalla bella e brava Manuela Arcuri (foto), che ha visto alternarsi sul palco circa 20 artisti e formazioni della grande musica da ballo dello Stivale, che hanno proposto latini americani e altri balli di coppia ed anche di gruppo, facendo scatenare il pubblico. "E’ stato davvero un bell’evento – commenta soddisfatto il presidente dell’Associazione Musicale Primavera, l’ex cantautore Sergio Boldorini –, che ha consentito di regalare una serata di spensieratezza e di ottima musica, interpretata da alcune delle migliori orchestre del panorama nazionale, le quali rappresentano un patrimonio della cultura italiana e un biglietto da visita importante per l’intero Paese e, in particolare, per le regioni centrali".

"Doveroso il nostro ringraziamento – aggiunge Boldorini – a tutte le formazioni che hanno partecipato e alla bravissima Manuela Arcuri, che ha condotto la manifestazione con simpatia e grande professionalità. Un grazie anche al Comune e alla Regione, che insieme alla Provincia hanno patrocinato l’evento, rappresentati durante la serata dal sindaco Antonio Sebastianelli e dal consigliere regionale Giorgio Cancellieri". Ora, dal ‘Sanremo del ballo’ nascerà la quinta edizione della compilation ‘Italia Musica’.

s.fr.